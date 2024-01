El pasado lunes, a Nicolás Tivani (Municipalidad de Pocito) se le negó el triunfo por muy poco en un final parejo con Leonardo Cobarrubia. Pero este martes 23, en la segunda etapa del Grand Prix tuvo su merecida revancha y ganó la prueba que recorrió el departamento de Sarmiento. Así, el ciclista sanjuanino que a fin de mes volverá a Europa para continuar su carrera, pasó a ser el nuevo líder de la clasificación General.

El pocitano empleó 2h33m41s para los 117 km que tuvo el trayecto de la segunda etapa. Por detrás llegaron Mauricio Páez (Gremios por el Deporte) y Tomás Contte (Municipalidad de Pocito), quienes completaron el podio de la segunda etapa del Grand Prix.

Con el triunfo, Tivani pasó a ser el líder de la clasificación General por dos segundos y se sacó la espina del día anterior y lo expresó: “ayer faltó poquito para el triunfo, fue todo muy justo y me quedé con esa sensación en el ojo porque quería ganar, y hoy se me dio y me pone muy feliz por volver a triunfar en mi provincia y con toda la gente que me hace sentir el cariño al costado de la ruta”.

Tivani siempre se mantuvo expectante en el grupo perseguidor, esperando su momento para dar el zarpazo. Porque la segunda etapa tuvo un quiebre a los 63 km cuando se escaparon Daniel Juárez, Franco Vecchi y Leandro Velardez quienes lideraron la competencia por más de 30 km y llegaron a sacarle más de un minuto al grupo perseguidor.

Ese prolijo andar los puso como los firmes candidatos a quedarse con la etapa que recorrió el departamento de Sarmiento y la General. No obstante, faltando 10 km para el final fueron neutralizados por el pelotón, donde estaba Tivani y Leonardo Cobarrubia, el líder tras la primera jornada del Grand Prix.

Y en otro sprint masivo, a Tivani lo llamaron para explotar su especialidad y esta vez aceleró a fondo para sacarle más de un metro a Paéz y no dejar margen para la duda sobre el triunfo que lo puso además como el nuevo líder de la competencia.

Clasificación 2º etapa

Nicolás Tivani 2h33m41s Mauricio Páez m/t Tomás Contte m/t Maximiliano Navarrete m/t Alan Ramírez m/t

Clasificación General