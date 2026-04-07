Un siniestro vial se registró este martes por la tarde en una zona de alto tránsito de la Capital sanjuanina. En la intersección de avenida Libertador y Jujuy, un colectivo de la Red Tulum atropelló a una mujer que cruzaba la calzada.

De acuerdo a la información judicial, la peatona intentaba atravesar la avenida en sentido sur a norte, mientras que la unidad circulaba en la misma dirección. En ese momento, el colectivo habría iniciado un giro hacia el oeste por Libertador y se produjo el impacto.

Producto del choque, la mujer cayó sobre el cordón de la vereda y sufrió una lesión de gravedad en la cabeza. La situación generó un rápido despliegue de asistencia en el lugar, con la intervención de una ambulancia que la trasladó de urgencia al Hospital Rawson.

Según indicaron fuentes del caso, la víctima permanece bajo observación médica y su estado es delicado. En paralelo, se inició una investigación para establecer la mecánica del hecho.

Asimismo, confirmaron que se activó el protocolo correspondiente y que se prevé realizarle el test de alcoholemia al conductor del colectivo. Además, se busca avanzar en la identificación completa del chofer y en la recolección de pruebas que permitan determinar eventuales responsabilidades.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan las circunstancias en las que ocurrió el siniestro en uno de los cruces más transitados de la ciudad.