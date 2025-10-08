Publicidad
Gremios docentes convocan a paro nacional el próximo 14 de octubre

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) lidera la medida de fuerza por 24 horas en todo el país, ante la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional y en reclamo de mayor presupuesto y mejoras salariales.

Hace 1 hora
Los gremios docentes convocaron a un paro nacional para el 14 de octubre (Foto: Télam)

Los gremios docentes anunciaron un paro nacional y movilización para el martes 14 de octubre, que se extenderá durante 24 horas en todo el territorio argentino. La medida es impulsada por Ctera, en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional y frente a lo que consideran recortes presupuestarios y desfinanciamiento del sistema educativo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense adhiere a la huelga, que también cuenta con el respaldo de AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Los sindicatos justificaron la medida de fuerza ante el “recorte salarial y el ajuste” impulsado por el Gobierno.

Ctera reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de sumas adeudadas, aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales, y la defensa de los derechos previsionales y jubilatorios del sector.

Además, los docentes rechazaron el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al considerarlo “un ataque directo a la educación pública”. El proyecto propone derogar la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, prevista en la ley 26.206, y asigna $4,8 billones a las universidades nacionales.

Mientras tanto, este miércoles 8 de octubre, Ctera realiza una jornada nacional de lucha bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, con clases públicas y radios abiertas, en el marco de su estrategia de visibilizar la situación educativa y los reclamos del sector.

