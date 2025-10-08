Los gremios docentes anunciaron un paro nacional y movilización para el martes 14 de octubre, que se extenderá durante 24 horas en todo el territorio argentino. La medida es impulsada por Ctera, en reclamo de la convocatoria a la paritaria nacional y frente a lo que consideran recortes presupuestarios y desfinanciamiento del sistema educativo.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense adhiere a la huelga, que también cuenta con el respaldo de AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba. Los sindicatos justificaron la medida de fuerza ante el “recorte salarial y el ajuste” impulsado por el Gobierno.

Publicidad

Ctera reclama la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de sumas adeudadas, aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar, mejoras salariales y laborales, y la defensa de los derechos previsionales y jubilatorios del sector.

Además, los docentes rechazaron el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al considerarlo “un ataque directo a la educación pública”. El proyecto propone derogar la obligación del Estado de invertir el 6% del PBI en educación, prevista en la ley 26.206, y asigna $4,8 billones a las universidades nacionales.

Publicidad

Mientras tanto, este miércoles 8 de octubre, Ctera realiza una jornada nacional de lucha bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, con clases públicas y radios abiertas, en el marco de su estrategia de visibilizar la situación educativa y los reclamos del sector.