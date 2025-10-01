La tensión política y social se trasladó a las rutas que conectan a San Juan y La Rioja con el desarrollo de la minería metalífera. Específicamente, unos 40 manifestantes autoconvocados de Guandacol decidieron cortar el camino que funciona como acceso al proyecto Vicuña, un joint venture estratégico que engloba a los emprendimientos de cobre y oro Josemaría y Filo del Sol.

Los manifestantes, que incluyen a extrabajadores y personas en situación de desempleo, enviaron un mensaje directo a las compañías mineras internacionales Lundin y BHP: exigen oportunidades concretas de empleo. El reclamo se fundamenta en las expectativas de desarrollo que se generaron en la comunidad tras visitas anteriores de los directivos de las mineras.

La promesa de acceder a puestos de trabajo y la posibilidad de integrarse como proveedores en el proyecto Vicuña —que una vez operativo podría posicionarse entre las diez minas de cobre más grandes del planeta— motorizaron la protesta.

Guandacol tiene una conexión ineludible con la minería sanjuanina. Actualmente, el acceso al emprendimiento minero Vicuña se realiza obligatoriamente pasando por la localidad riojana, para luego reingresar al territorio de San Juan por el Norte.

El intendente del departamento riojano de Felipe Varela, Hugo Páez, se hizo eco del reclamo y ofreció su perspectiva sobre la situación. Páez afirmó que la población de Guandacol "ve la minería como un ejemplo de progreso" y que la protesta es un reflejo de una profunda "necesidad de empleo".