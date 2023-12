De cara a la renovación del Partido Justicialista (PJ) en San Juan, que tendrá cita en marzo del 2024, y en un contexto complicado para el partido tanto a nivel local como nacional, comienza a moverse el avispero. Francisco Guevara, secretario saliente de Ambiente y Desarrollo Sustentable, pasó por el Café de la Política Expréss y se sumó a las filas de dirigentes que apuestan por la continuidad del liderazgo del gobernador y senador electo, Sergio Uñac.

“Uñac es el presidente del PJ, es una discusión que el PJ tendrá en marzo. Pero en lo particular, siempre he acompañado políticamente a Uñac y lo voy a seguir haciendo, porque es un líder que ama San Juan y que ve más allá”, aseguró.

En este sentido, ratificó su acompañamiento a Uñac por “la visión” que el gobernador saliente tuvo para con San Juan, además de que junto con él dio sus primeros pasos como militante y funcionario peronista.

“Es una persona que logró sobreponer a la provincia a las adversidades. Pudo visualizar las nuevas agendas y demandas, como la transición energética. Uñac colocó a la provincia en lo más alto”, dijo.

En cuanto a lo personal, Guevara dijo que más allá de tener un cargo político o no, continuará militando al lado de Uñac y buscará reconvertir al peronismo de cara al 2027. Según manifestó, el movimiento se quedó muy afuera de las demandas sociales y de los militantes, una de las razones por las cuales la sociedad le dijo no a un nuevo gobierno. “Tenemos que entender que con la universidad pública ya no alcanza, que con la obra pública ya no alcanza. Tenemos que actualizar nuestra agenda y continuar representando al trabajador”, cerró.

La transición en Ambiente

Guevara se reunirá recién este jueves con el próximo secretario de Ambiente de San Juan, Federico Ríos. El funcionario contó que presentará los planes y los pasos a seguir que, junto con su equipo, diseñaron en los diferentes ámbitos de la cartera.

“Nos gustaría que se siguieran con nuestras políticas, dejamos las hojas de ruta listas en cada uno de los ámbitos de ambiente, que son todos muy heterogéneos entre sí. A partir de allí, ellos decidirán sus prioridades y lo que les convenga, sobre todo pensando en el presupuesto. Queremos que les vaya bien”, planteó.