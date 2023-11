El candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, perdió el balotaje presidencial por más de diez puntos ante el libertario Javier Milei. En San Juan, el peronismo local esperaba un triunfo nacional para tener un anclaje y un apoyo desde Nación y así reorganizarse de cara a los comicios del 2025 y el 2027. Sin embargo, que no se diera este escenario trajo desconcierto al movimiento. DIARIO HUARPE habló con algunas de las primeras filas del justicialismo local: los diputados nacionales Walberto Allende, Fabiola Aubone y José Luis Gioja; el intendente electo de Jáchal, Matías Espejo; y el diputado provincial Eduardo Cabello. Todos coincidieron en que, si bien no esperaban una derrota tan abultada, el objetivo ahora es renovar no solo caras, sino también formas para volver a poner al Justicialismo como una opción para el 2025 y el 2027.

Luego de perder San Juan tras 20 años, el pasado 2 de julio, el peronismo esperaba tener una espalda en Nación de la mano de Massa. Pero que no se haya dado esta situación hace que el justicialismo local deba dar vuelta la estrategia: ahora están solos. El diputado provincial Eduardo Cabello reconoció que el fracaso de la elección nacional cambia el escenario en lo local. En este marco, aseguró que “no es renovación por renovación”, sino que debe haber una renovación de “caretas” y de volver a las filosofías del peronismo.

Allende, quien tiene mandato en Diputados hasta el 2025, aseguró que la derrota del pasado domingo es “una cachetada” para todo el justicialismo, tanto para el local como para el nacional. Conforme expresó, hubo voto bronca hacia los gobiernos de estos últimos años, pero también hubo quienes votaron con esperanzas de un país mejor. “Las caras nuevas hacen que se superen las diferencias internas por las que perdimos la provincia y el país. Necesitamos una renovación de caras, no llegamos a ningún lado con los mismos”, aseguró.

La diputada nacional Aubone explicó que, si bien la derrota es dura, deberán ponerse de pie y trabajar por las instituciones democráticas. En el peronismo, el paso a seguir es ponderar a los y las dirigentes mujeres de cara a estos cuatro años. “En el PJ de San Juan nos debemos dar este debate, porque verdaderamente si hay algo valioso que tiene el Partido Justicialista es que sus pilares, de los que se basa, tienen que ver con una sociedad más justa, más libre, soberana, y bueno, de esto se trata, volver a esas bases”, aseguró.

Por su parte, el diputado nacional saliente José Luis Gioja, dijo que “no esperaban tanta diferencia” entre Massa y Milei en estas elecciones. Planteó que no echará culpas sobre la derrota y que es necesario continuar la unión que había conseguido el peronismo durante la campaña, volver a las bases y reinventarse con los jóvenes.

“Los que tenemos más de 70 años tenemos que trabajar por los jóvenes, apostar a esa renovación. No sirve tirar viejos por la ventana, tenemos que apostar a los jóvenes, a las mujeres y a los sindicatos”, planteó.

El intendente electo de Jáchal, Espejo, indicó que la renovación debe ser de formas, no solo de caras, dado que la gente no eligió las opciones peronistas.

“Es momento de renovar las formas. Han sido muchos años, los mejores para mi gusto, pero algo no hemos sabido hacer para que la gente nos elija. Tenemos que hacer mucha política y mucho peronismo. El peronismo se hace al lado de la gente. Tal vez es duro, pero capaz es necesario volver a la gente”, planteó.

De este modo, luego de recibir el golpe, el peronismo local buscará la reorganización.