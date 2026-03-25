Jueves 26 de Marzo
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Guía para limpiar los vidrios y espejos sin que queden manchas

Un método simple con vinagre y alcohol permite eliminar rayas de las ventanas para ganar luminosidad en todo el hogar.

POR REDACCIÓN

Hace 19 horas
El papel de diario es ideal para obtener resultados profesionales.

Limpiar los cristales puede parecer una tarea simple, pero lograr que queden realmente transparentes y sin marcas es otro tema. El secreto principal consiste en usar menos producto y mejorar la técnica, bajo la premisa de que "menos es más" para evitar rayas que arruinen el resultado. La preparación que no falla requiere mezclar una taza de agua con media taza de vinagre blanco y un chorrito opcional de alcohol en un pulverizador que debe agitarse bien antes de usar.

Al aplicar el método, es posible "decile adiós a las rayas y manchas" con un truco fácil que toma pocos minutos. Se debe rociar una pequeña cantidad sobre el vidrio y limpiar con un paño de microfibra o papel de diario mediante movimientos en una sola dirección, ya sea horizontal o vertical.

Es fundamental secar bien para evitar marcas y no utilizar trapos que dejen pelusa. Un truco clave es no realizar la limpieza cuando hay sol directo, ya que el calor hace que el producto se seque más rápido y deja manchas.

Esta combinación de ingredientes funciona porque el vinagre ayuda a eliminar grasa y suciedad, mientras que el alcohol acelera el secado. El resultado final genera "un cambio que se nota" al transformar los espacios en ambientes más luminosos y prolijos. Con este simple cambio de técnica se logra pasar de tener un vidrio "más o menos limpio a un resultado impecable" sin tener que gastar de más.

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