Guía para recuperar el pelo tras el daño del spray y el calor

Tras las celebraciones, el cabello suele presentar nudos rebeldes, cuero cabelludo sensible y puntas secas por el uso de fijadores fuertes, laca y calor. Para revertir el estado pajizo y la cutícula abierta, se recomienda no entrar en pánico y nutrir con estrategia.

La primera instrucción es clara: "Prohibido tironear". Antes del baño, se deben aplicar gotas de aceite de coco, argán o almendras durante diez minutos en largos y puntas para ablandar los fijadores. El desenredado debe realizarse con peines de dientes anchos o cepillos de cerdas flexibles, siempre desde las puntas hacia la raíz.

Publicidad

Para eliminar residuos químicos y sudor, es necesario un "shampoo de reseteo" en un proceso de doble lavado. El primero debe ser con un producto de limpieza profunda o neutro masajeando solo la raíz con la yema de los dedos, seguido por el shampoo habitual para aportar suavidad. Se aconseja usar agua tibia o casi fría, ya que el agua muy caliente abre más la cutícula, mientras que la fría ayuda a sellarla y aporta brillo natural inmediato.

La nutrición hoy requiere una mascarilla intensiva en lugar de acondicionador común, aplicada sobre el pelo secado con toalla sin frotar para que el producto penetre mejor.

Publicidad

La técnica sugerida consiste en aplicar la crema mechón por mechón y envolver el cabello en una gorra de baño o toalla tibia por al menos 20 o 30 minutos. Finalmente, se debe realizar un detox térmico evitando el secador para dejar que el pelo seque al aire; en caso de frizz, se puede usar un sérum o crema de peinar liviana.

Es fundamental evitar las colitas tirantes y preferir ganchos tipo "clip" o scrunchies de seda para no tensar la fibra sensible. Si el glitter no sale con nada, el secreto es masajear con aceite de bebé o de cocina (oliva o girasol) para disolver el pegamento y pasar luego un peine fino. Al finalizar este proceso, el cabello recuperará su ligereza, movimiento y brillo restaurado.