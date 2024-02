Con el objetivo de revitalizar a la doctrina peronista, Guillermo Moreno arribó a San Juan para llevar adelante distintas actividades. Una de las más significativas fue la visita que hizo a la sede de San Juan Te Quiero en dónde encabezó un acto junto al chimbero Fabián Gramajo. Allí, aseveró que el exintendente “es uno de los dirigentes naturales que representan al movimiento”.

Moreno expresó en la sede de San Juan Te Quiero que “estamos trabajando con el objetivo de reordenar al movimiento peronista porque estamos en un momento en que debemos hacerlo para prepararnos a futuro para organizar un gran movimiento peronista que incluya a todos. En este contexto es que Fabián Gramajo y el proyecto que encabeza es importante que se agrupe en nuestro espacio para solidificar esta construcción”.

El líder de Principios y Valores, lista que en las elecciones PASO del año pasado no superaron el piso de 1,5%, expresó que “estamos con la misión que estamos llevando a cabo luego de que tuviéramos un mal gobierno que generó la derrota electoral que dio lugar a Milei y estamos viviendo un gobierno anarco capitalista que nadie sabe cómo seguirá y nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene, incluyendo un plan de gobierno peronista”.

Que Guillermo Moreno haya elegido encabezar un acto junto a Gramajo generó que algunos sectores peronistas se preguntaran si está dándole apoyo directo de cara a las elecciones peronistas que se dará el próximo mes.

El exfuncionario de la gestión de Cristina Kirchner expresó que “nosotros con Principios y Valores no jugaremos la interna peronista en ningún distrito y será cuestión del partido”. Además, afirmó que Sergio Uñac le escribió disculpándose de no poder recibirlo, ya que no estaba presente en San Juan, una situación similar contó qué le pasó con José Luis Gioja.

Al respecto, el dueño de casa, Fabián Gramajo, se refirió a la llegada de Moreno y dijo que “entendemos que es momento de unificar al peronismo de cara al futuro de la provincia y el país, por eso es que importante dialogar con dirigentes como Guillermo Moreno, ya que concluimos en el mismo sector y con la intención de crear un modelo de desarrollo para terminar con la realidad que tiene San Juan y Argentina. Mucho más ante un gobierno nacional que está ausente, qué golpe en las góndolas permanentemente perjudicando a la gente”.

Además, el chimbero dijo que “hablé con Gioja y también con Uñac, entre otros dirigentes, buscando y acordando que el peronismo necesita de una renovación que no entendiéndola como cronológica sino de principios e ideales y convicciones, siempre teniendo presente la factibilidad de un gobierno que saque la provincia y al país hacia adelante”.

La recorrida de Moreno

El exsecretario de Comercio en la gestión kirchnerista llegó a la provincia con una nutrida agenda con reuniones con el sindicalismo local y también con dirigentes políticos con territorio como lo es Gramajo y también Carlos Munisaga en Rawson.

Moreno se reunió con el intendente de Rawson por varios minutos y le volcó la misma idea que proclamó en todas las actividades que encabezó que es el reordenamiento del movimiento peronista en todo el país.

La elección de Moreno de hacer acciones con dirigentes de Rawson y Chimbas no es casual, ya que ambos departamentos tienen una tradición peronista de larga data e incluso en la actualidad son los únicos distritos del Gran San Juan que no son oficialistas, y esto fue clave a la hora de elegir como llenar la agenda del dirigente porteño.