La violencia en el fútbol local llegó a un punto de quiebre y las autoridades decidieron dar un mensaje ejemplificador. Juan Valiente, presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, confirmó que al jugador Gustavo Naveda, de Trinidad, recientemente penado con 18 meses de suspensión por el Tribunal de Penas por golpear a Matías Esterman de López Peláez, se le aplicará el derecho de admisión a través del programa Tribuna Segura.

Esta medida implica que el futbolista no solo no podrá jugar, sino que tendrá prohibido el ingreso a cualquier evento deportivo mientras dure su sanción. "Hemos decidido ser más estrictos y duros con los violentos en sí, y quizás proteger un poco más a las instituciones", explicó Valiente a Radio Sarmiento.

Un cambio de paradigma en las penas

El dirigente sanjuanino fue claro al analizar por qué se tomó esta determinación ahora. Según Valiente, el Consejo de la Liga y el Tribunal de Presidentes observaron que, en años anteriores, las sanciones recaían sobre los clubes (quita de puntos o suspensión de canchas), pero los protagonistas de los incidentes no sufrían consecuencias personales directas.

"Las que más sufrían eran las instituciones y no tanto los violentos. Los resultados están a la vista: los hechos continuaron más allá de las multas a los clubes. Para tener resultados distintos, hay que tomar conductas distintas", sentenció el titular de la Liga.

El "caso testigo" y la polémica con Trinidad

Desde el Barrio Atlético, la sanción fue tildada de "injusta" y consideran que Naveda está "pagando los platos rotos" para sentar un precedente. Ante esto, Valiente reconoció que siempre hay una primera vez para implementar cambios: "Siempre va a haber un primer caso cuando uno implementa una modificación. No podemos actuar de forma distinta a partir de hoy teniendo en cuenta lo que pasó hacia atrás".

Sobre la situación del jugador agredido (Esterman), Valiente aclaró que si bien tiene antecedentes, en su momento "fue sancionado oportunamente y cumplió su sanción".

El arrepentimiento no alcanza

Aunque Valiente admitió que el jugador seguramente "ya debe estar arrepentido de lo que sucedió", insistió en que la articulación entre la Liga y los organismos de seguridad será implacable para mitigar la violencia. La medida busca que el fútbol sanjuanino recupere la calma, enfocando el castigo directamente sobre quienes ejercen la agresión física en el campo de juego.