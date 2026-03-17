Gutiérrez sobre la paritaria: "El incremento en promedio va a estar en $150.000"

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de San Juan, Roberto Gutiérrez, se refirió este martes 17 de marzo a la propuesta salarial integral presentada por el Gobierno provincial a los sindicatos docentes UDAP, UDA y AMET en el marco de la negociación paritaria. Según explicó el funcionario, el ofrecimiento fue diseñado con un énfasis particular en los trabajadores de menores ingresos del sistema educativo.

“Hemos realizado una propuesta que es integral, en el sentido que tiene una mejora significativa para todo el sector docente, pero hemos hecho hincapié en los sectores docentes que ganan menos dinero”, afirmó Gutiérrez.

De acuerdo con el planteo oficial, el incremento promedio para ese segmento alcanzaría los $150.000 mensuales. El ministro explicó que la decisión responde a la necesidad de equilibrar el impacto de los aumentos porcentuales dentro de la estructura salarial docente.

“Cuando por ahí el incremento es porcentual, los docentes que ganan mayor cantidad de dinero, cargos superiores o docentes que tienen mucha cantidad de horas terminan ganando arriba de $2.000.000, $2.500.000 o $3.000.000 en algunos casos”, señaló.

En ese sentido, el funcionario remarcó que la situación más delicada se presenta entre los docentes que recién inician su carrera. “El problema está en los maestros de grado, que arrancan con valores que están muy por debajo de esos montos. Entonces nosotros hemos querido hacer hincapié principalmente en ellos”, sostuvo.

Según detalló el ministro, la propuesta incluye una serie de medidas que buscan reforzar los salarios de ese sector. “La propuesta consiste en una serie de medidas que tienden a incrementar el valor índice en un 5% para el mes de marzo, un 2% para el mes de mayo y un 3% para el mes de junio”, explicó.

Además, el esquema incorpora modificaciones al nomenclador docente en distintos tramos del semestre, lo que impactará en determinados ítems salariales vinculados con la carrera docente. La oferta también incluye una suma no remunerativa de $100.000 destinada específicamente a maestros de grado, docentes de educación especial, maestros de nivel inicial y docentes de escuelas técnicas.

“Es una suma que justamente alcanza a los maestros de grado, maestros de educación especial, los de jardín de infantes y los maestros de escuelas técnicas”, precisó el titular de la cartera económica.

A ese paquete se suma un bono extraordinario de $120.000 que se abonará durante el mes de abril. Con la combinación de estas medidas, el Gobierno provincial estima que los docentes con menores ingresos podrán alcanzar una mejora cercana a los $150.000.

“Con eso estaríamos redondeando un valor que está muy por encima de la inflación y que le va a permitir al docente que menos gana un incremento salarial de $150.000”, afirmó.

Durante sus declaraciones, Gutiérrez también destacó que la propuesta incorpora una actualización del adicional docente, un reclamo histórico planteado por los gremios del sector.

“Hay otro ítem, que es un arreglo histórico que vienen pidiendo los gremios docentes, que es incrementar el adicional docente en los ítems 4, 5, 6 y 7”, explicó.

Según indicó, ese adicional tendrá una suba del 5% durante el primer semestre del año y otro 5% proyectado para el segundo semestre.

“Se incrementará un 5% para este primer semestre que arranca ahora en marzo y otro 5% que va a estar en el segundo semestre cuando esperemos que la economía esté mejor”, detalló.

Respecto de los cargos jerárquicos dentro del sistema educativo, el ministro señaló que la situación de directivos y supervisores será evaluada en una instancia posterior dentro de la negociación.

Finalmente, el funcionario remarcó que la propuesta representa un esfuerzo fiscal importante por parte del Ejecutivo provincial y señaló que ahora aguardan la respuesta de los gremios docentes.

“Es un esfuerzo bastante importante en donde hemos hecho hincapié en los sectores docentes que tienen menores ingresos, porque creemos que también es una cuestión de justicia hacia ellos”, concluyó.