Macri toma distancia del Gobierno y reabre el escenario hacia 2027

El ex presidente Mauricio Macri profundiza su distanciamiento del Gobierno nacional y reabre interrogantes sobre su futuro político. En su entorno ya no descartan una eventual candidatura presidencial en 2027, en un contexto de creciente tensión con Javier Milei y su espacio, La Libertad Avanza.

Referentes del PRO señalan que el ex mandatario modificó su posicionamiento en las últimas semanas. “Está con ganas de recorrer el país” y “ya no dice que está retirado”, afirman colaboradores cercanos, quienes indican que mantiene margen para definir su decisión hacia fines de este año.

Factores que impulsan el cambio

Entre los elementos que incidieron en este giro aparece el respaldo de sectores empresariales. Una reunión con Paolo Rocca, titular del Grupo Techint, consolidó planteos que Macri venía recibiendo de manera informal.

De acuerdo con fuentes de su entorno, parte del empresariado expresa cuestionamientos a la gestión actual. “Nos dicen que en economía son libertarios pero en el resto se parecen mucho al kirchnerismo”, sintetizan. También surgen objeciones vinculadas a designaciones judiciales y a la orientación institucional del oficialismo.

Diferencias con el oficialismo

Las discrepancias no se limitan al plano discursivo. En el macrismo manifiestan preocupación por el rumbo económico y por la dinámica interna del Gobierno. Señalan que el esquema actual “no resiste los temblores políticos” y apuntan a la influencia de Karina Milei en la toma de decisiones.

En este marco, se enfría la posibilidad de un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza. Mientras algunos sectores del oficialismo promueven la unidad para evitar la fragmentación del voto opositor, dirigentes cercanos a Macri consideran que las acciones políticas del entorno presidencial dificultan ese escenario.

Estrategia partidaria y armado territorial

Frente a este panorama, el ex presidente avanza en la reorganización del PRO como alternativa política. Si bien el objetivo inicial es consolidar un liderazgo interno que encabece una eventual fórmula, en su círculo reconocen que esa opción aún no se materializa.

Gobernadores como Rogelio Frigerio e Ignacio Torres no evalúan competir en un escenario de confrontación directa con la Casa Rosada. En paralelo, el partido busca recomponer su estructura tras la crisis interna derivada de las disputas electorales de 2023.

Agenda política y proyección

Macri mantiene contacto con dirigentes de su espacio y referentes técnicos, entre ellos María Eugenia Vidal, y proyecta una serie de recorridas por el país en las próximas semanas. En su agenda figuran visitas a provincias como Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos.

Pese a la expectativa que generan sus movimientos, en su entorno evitan definiciones inmediatas. Sostienen que el calendario político le permite postergar la decisión y que, en caso de competir, no requeriría una instalación prolongada.

En ese marco, la figura del ex presidente vuelve a posicionarse dentro del tablero opositor, en un escenario abierto de cara a 2027.