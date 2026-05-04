Curso de manipulación de alimentos: ahora se puede realizar de manera virtual

El Ministerio de Salud informó a la comunidad que se encuentra disponible de manera virtual el curso de manipulación de alimentos, destinado a todas las personas mayores de 18 años que requieran obtener su certificación. La nueva modalidad online permite a los interesados realizar la capacitación de forma flexible, accediendo a los contenidos en el momento y horario que les resulte más conveniente, lo que facilita la organización de sus tiempos y elimina las barreras geográficas o laborales que podrían impedir la asistencia a instancias presenciales.

Para acceder al curso, los interesados deben completar un formulario de inscripción disponible en el sitio web oficial del Ministerio de Salud, al que se puede ingresar a través de https://salud.sanjuan.gob.ar/?uid=manipulacionAlimentos

El formulario se encuentra habilitado todos los días de la semana, las 24 horas. Una vez completado el registro, los postulantes reciben un correo electrónico con el material pedagógico correspondiente, incluyendo la recomendación de verificar también la bandeja de correo no deseado o spam, y el acceso a la primera etapa del curso.

La capacitación está estructurada en cinco módulos. Cada uno de ellos cuenta con contenido audiovisual que desarrolla los conceptos principales relacionados con la manipulación segura de alimentos, las buenas prácticas higiénicas, la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria. Al finalizar cada módulo, los inscriptos deben responder y aprobar una serie de preguntas que permiten evaluar la comprensión de los temas tratados antes de avanzar a la siguiente etapa.

Una vez aprobados todos los contenidos de los cinco módulos, los participantes reciben un nuevo correo electrónico con la fecha y el horario de la evaluación final integradora. Esta instancia se desarrolla de manera virtual a través de la plataforma Zoom, bajo modalidad online y con requisitos específicos diseñados para asegurar la transparencia del proceso. Quienes utilicen una computadora deberán contar con conexión a internet y una cámara web activa, la cual debe permanecer encendida durante toda la evaluación, enfocando claramente el rostro del participante. En caso de optar por un teléfono móvil como dispositivo principal, será obligatorio el uso de dos dispositivos para garantizar el correcto monitoreo de la prueba.

Para aquellas personas que no cuenten con un dispositivo con cámara, el Ministerio de Salud dispuso una opción alternativa. Los interesados en esa situación deben comunicarse al teléfono 4305549 para coordinar la realización de la evaluación final de manera presencial, asegurando así que ninguna persona quede excluida de la posibilidad de obtener su certificación por falta de recursos tecnológicos.

Desde el Ministerio de Salud destacaron la importancia de esta capacitación para fortalecer la seguridad alimentaria en la provincia y promover hábitos responsables que impacten positivamente en la salud de toda la comunidad. La correcta manipulación de alimentos constituye una herramienta fundamental para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos, proteger a los consumidores y garantizar la calidad sanitaria de los productos que se elaboran, transportan y comercializan en el territorio provincial. La implementación del curso en modalidad virtual representa, además, un avance en la digitalización de los servicios públicos y en la democratización del acceso a la formación certificada.