¿Y Colapinto? Lionel Messi se juntó con otro piloto de la Fórmula 1

El Gran Premio de Miami se convirtió en el escenario de un momento inolvidable para el deporte. Kimi Antonelli se adueñó de la carrera y alcanzó su tercera victoria consecutiva en esta temporada de la Fórmula 1. Con solo 18 años, el piloto italiano se consolidó como el puntero absoluto del Campeonato de Pilotos con 100 puntos, seguido por su compañero de equipo George Russell, quien finalizó en el cuarto lugar y acumula 80 unidades.

La competencia fue un desafío físico extremo para los protagonistas. Al bajarse del auto, Antonelli relató el esfuerzo realizado al explicar que "Fue duro. Mucho calor, mucha humedad. En un momento miré a la pantalla cuando estaba con (neumático) duros y vi que faltaban 20 vueltas. Solo quería que esta carrera terminara". Sin embargo, el cansancio dio paso a la alegría cuando Lionel Messi apareció en el búnker de Mercedes Benz.

El capitán de la Selección Argentina llegó temprano acompañado por toda su familia y se mostró muy cercano a los corredores. Además de sentarse en el monoplaza de Antonelli, el futbolista del Inter Miami felicitó al ganador con un abrazo. Con una sonrisa de oreja a oreja, el joven conductor le agradeció diciendo "Muchas gracias, estoy muy feliz de haberte conocido".

La jornada también trajo noticias positivas para Franco Colapinto, quien obtuvo su mejor actuación en la categoría al terminar en la séptima posición tras una sanción a Charles Leclerc. Su rendimiento fue elogiado por Flavio Briatore, quien afirmó que el piloto "Rindió al nivel que esperamos de él". Por el contrario, Lewis Hamilton mostró su malestar por un roce en pista con el argentino que afectó su desempeño, señalando que "Quedé en tierra de nadie". Ahora, todos los equipos se preparan para el próximo compromiso en el Gran Premio de Canadá.