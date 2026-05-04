Quién es la famosa que se bajó a último minuto del repechaje de Gran Hermano

La competencia de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un momento de mucha tensión tras la drástica decisión de Lola Tomaszeuski. A pesar de tener la oportunidad de volver a entrar a la casa más famosa, la joven tiktoker decidió dar un paso al costado en medio de un clima de tristeza.

Ella misma aclaró que "Estoy dándolo todo, pero realmente me doy cuenta que no va para ningún lado" luego de vivir un momento incómodo con Brian Sarmiento durante el ciclo de La Noche de los Ex.

La exjugadora abrió su corazón en las plataformas digitales para explicar los motivos de su alejamiento definitivo del juego. Según sus palabras, "Estoy bastante angustiada" porque siente que "nada de lo que diga les va a venir bien, haga lo que haga y diga lo que diga siempre van a encontrar la manera para hacerme quedar mal". Esta situación caló hondo en su ánimo, llevándola a asegurar que "No tengo ganas de entrar en un lugar donde no me quieren".

El anuncio de Santiago del Moro sobre las reglas de este nuevo repechaje habilitaba a todos los exintegrantes, incluyendo a figuras como Carmiña Masi, Mavinga, Andrea del Boca, Divina Gloria, la Maciel y Sol Abraham. Sin embargo, para Lola la experiencia en los paneles de debate fue determinante para declinar el beneficio. La participante manifestó que "No puedo ni hablar en el panel que ya nos dicen plantas" y reflexionó sobre su futuro preguntando "imagínense si vuelvo a entrar".

El proceso de regreso comenzará el 17 de mayo, justo después de la gala de eliminación, y se espera que el 20 de mayo ingresen los nuevos habitantes. Aunque circulan versiones de que serán 12 los elegidos para habitar la vivienda, la tiktoker prefiere preservar su bienestar emocional lejos de las cámaras. Ella cerró su comunicado con un balance positivo de su paso inicial por el reality al decir que "Me quedo con todo lo lindo, me fui entera en placa negativa por la puerta dorada".