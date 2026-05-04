El empate 1-1 entre Rosario Central y Tigre, por la novena fecha del Torneo Apertura, dejó una de las imágenes más curiosas y divertidas de lo que va del campeonato. No fue un golazo ni una jugada polémica lo que paralizó el estadio, sino la irrupción de un perro que decidió convertirse en el protagonista absoluto de la tarde.

Cerca de los 12 minutos del primer tiempo, mientras el equipo visitante intentaba un avance, el animal saltó al campo de juego del Gigante de Arroyito. Lejos de intimidarse por el marco de público, el can comenzó una recorrida a pura velocidad que obligó al árbitro a detener el encuentro durante casi cinco minutos.

Fintas y risas en la tribuna

Lo más comentado de la jornada fue la dificultad del personal de seguridad para retirar al invasor. Dos efectivos intentaron capturarlo, pero el perro, con movimientos dignos de un delantero habilidoso, los eludió con facilidad, dejando a los guardias desairados sobre el césped.

Desde las tribunas, la parcialidad "Canalla" comenzó a bajar el clásico cántico de "ole, ole" con cada amague del animal, mientras los propios futbolistas de ambos equipos no podían ocultar las sonrisas ante la bizarra situación.

El resultado final

Tras varios intentos y la colaboración de algunos jugadores, finalmente lograron retirar al perro y el fútbol pudo continuar. En lo deportivo, el encuentro terminó igualado 1 a 1, un resultado que le permite a Central mantenerse en el cuarto puesto de la Zona B con 28 unidades, mientras que a Tigre el punto le resultó insuficiente para aspirar a los playoffs.

Sin dudas, más allá de los puntos, el "jugador número 12" de Arroyito fue quien se llevó todos los flashes de una jornada inolvidable para los hinchas rosarinos.