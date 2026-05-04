Cristian Andino impulsa una ley para transformar la inclusión en trabajo real

El diputado nacional Cristian Andino presentó el proyecto de ley “Incluir para Crecer: Inclusión Laboral y Responsabilidad Social Empresaria”. Se trata de una iniciativa que busca transformar los derechos reconocidos en oportunidades concretas de desarrollo, autonomía e integración.

El proyecto fue elaborado por el diputado nacional y un grupo de legisladores con el fin de generar más oportunidades de empleo para personas con discapacidad en todo el país. El fundamento está en que miles de personas con discapacidad siguen encontrando puertas cerradas para acceder a un trabajo formal, estable y digno.

“Este proyecto busca dar un paso concreto hacia una Argentina más justa e inclusiva. No alcanza con reconocer derechos, tenemos que generar oportunidades reales de trabajo”, expresó Andino. “Queremos que el sector privado sea protagonista en la construcción de una sociedad donde todas las personas, sin excepción, puedan desarrollarse, trabajar y crecer con dignidad”, agregó.

La iniciativa establece que las empresas incorporen la inclusión como parte estructural de sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), promoviendo no solo la contratación de personas con discapacidad, sino también su participación en cadenas productivas, el apoyo a emprendimientos inclusivos y la creación de entornos laborales accesibles y libres de discriminación.

Además, el proyecto contempla un régimen de incentivos para aquellas empresas que implementen estas acciones, incluyendo beneficios en contrataciones con el Estado, acceso a financiamiento y reducción de cargas patronales. Además, garantiza la compatibilidad entre el empleo formal y la pensión por discapacidad, brindando mayor seguridad a quienes buscan insertarse en el mundo laboral.

También se prevé la creación de un Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas, con indicadores claros para evaluar el cumplimiento y el impacto de las políticas implementadas. “‘Incluir para Crecer’ no es solo una ley, es una mirada de país: una Argentina que integra, que valora y que apuesta al talento de todos”, concluyó.

Con esta iniciativa, se busca fortalecer la articulación entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil, promoviendo un modelo de desarrollo con equidad, inclusión social y crecimiento sostenible.