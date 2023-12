El Personal de Criminalística y de la UFI Delitos Especiales encontró este martes en el interior de una vivienda de la Villa Cenobia Bustos en Rawson, el cuerpo de una mujer de 64 años. Según indicaron, creen que llevaba una semana muerta.

El hecho ocurrió en el hogar donde vivía la señora sola, en calle Monseñor Orzali y San Roque. Fuentes judiciales confirmaron la identidad de la mujer, identificada como Romana Del Valle Mercado, de 64 años, y por el avanzado estado de descomposición, consideran que llevaba una semana muerta.

El fiscal a cargo de la investigación, Iván Grassi, comentó a DIARIO HUARPE que los vecinos dieron aviso a las hermanas que algo sucedía en la casa, ya que se sentía un olor nauseabundo. Las hermanas no pudieron contactarse con la mujer, por lo que dieron aviso a la Policía de San Juan. Ellas, junto a los vecinos de Mercado, estuvieron presentes en el lugar, puesto que no pudieron ingresar porque la puerta se encontraba cerrada. Al ingresar encontraron a la mujer sin vida.

Si bien se espera por los resultados de la autopsia, se reveló que el cuerpo, inicialmente y tras las observaciones del médico legista, no tenía signos visibles de violencia, lo cual hace presumir que no se trató de una muerte por un delito. No obstante, se ordenaron las medidas correspondientes para descartar todas las hipótesis.

En el lugar trabajó la Comisaría 6° de la División Criminalística y la UFI Delitos Especiales, junto con el fiscal Grassi que estuvo al mando de la investigación. Ahora, esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa específica de la muerte.