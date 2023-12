El gobernador saliente de San Juan, Sergio Uñac, inauguró este martes el Sector 5 denominado Parque Aventura, ubicado en la Quebrada de Zonda. Esta obra, que se llevó adelante junto con el Ministerio de Turismo y Cultura, tiene su mayor atracción, la tirolesa de 1.500 metros y, además, vincula 11 containers mediante plazas y dispone de servicios como confitería y ventas. Cabe recordar que en este mismo lugar se dio el escándalo con la concesión con las Cavas de Zonda, dónde la titular de la cartera, Claudia Grynzspan, otorgó la concesión del lugar al empresario Martín Quiroga Massa para su explotación para distintos eventos, siendo que el lugar había recibido una negativa por parte de Bomberos de San Juan.

La llegada de la tirolesa. Foto: Gentileza.

El Sector 5 del Parque Aventura, además de su atractivo principal que es la tirolesa de un kilómetro y medio, cuenta con algunos servicios. Tiene más de 120 luminarias led, 53 bancos y mesas nuevas, 15 basureros nuevos, 10 bebederos, más de 250 metros de senda peatonal con banda para no videntes. Además, se impermeabilizó 600 metros del canal del Estero, con el objetivo de proteger el agua del regadío.

Esta obra forma parte de un Máster Plan que comenzó con la recuperación de la Hostería “Domingo Faustino Sarmiento” y continuará con las obras en el antiguo balneario y en el monumento al ciclista.

El objetivo es que tanto los sanjuaninos como los turistas tengan ofertas y actividades turísticas a pocos kilómetros de la ciudad. La iniciativa es una puesta en valor del patrimonio cultura y natural de la quebrada.

La Quebrada de Zonda, un lugar neurálgico

La Quebrada de Zonda, el mismo lugar donde se encuentra el Parque Aventura, es donde Grynszpan le dio la concesión de las Cavas de Zonda a un empresario vinculado a ella, Quiroga Massa.

Pese a no estar habilitado para hacer ese tipo de eventos, Quiroga Massa utilizó el lugar para hacer fiestas no remuneradas. Bomberos no tenía autorización vigente y el Inpres tampoco lo recomendaba.

Sin tener en cuenta la falta de habilitaciones, el empresario planeaba continuar con las fiestas. En este sentido, había agregado una fecha más y hasta organizó el recital de Babasónicos, pero esta vez en las afueras de las cavas.

Pero el escándalo de las Cavas de Zonda no fue el único, también DIARIO HUARPE pudo recabar información de situaciones irregulares en pagos para la Fiesta Nacional del Sol 2023. Quiroga Massa era el intermediario entre el Ministerio de Turismo y Cultura y la productora que trajo a los artistas internacionales como Bizarrap, María Becerra, Lali, Camilo y Los Ángeles Azules. El empresario ganó por este trabajo casi $30 millones.