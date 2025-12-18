Una joven de 18 años de Ullum, que había sido reportada como desaparecida tras no regresar a su domicilio luego de dirigirse a la escuela, fue hallada en buen estado de salud. La denuncia por su desaparición había sido realizada por su madre, lo que derivó en la activación inmediata del protocolo de búsqueda y rescate.

Según consta en la denuncia policial, la mujer, identificada con el apellido Saavedra, expuso que su hija salió de su vivienda ubicada en el barrio Dique 1, alrededor de las 10:30 de este miércoles, con destino a la EPET N.º 9. Desde ese momento, no regresó ni se comunicó con su familia.

Luego, informó que, al revisar las redes sociales de su hija, encontró una publicación en Facebook que indicaba que la joven se había citado con un sujeto, identificado como Franco Cortez, en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus del departamento Capital. Este dato fue incorporado a la investigación como una posible línea de seguimiento.

Al momento de ausentarse, la joven vestía una calza negra con puntos y círculos blancos, una remera negra de mangas cortas con líneas amarillas fluorescentes y zapatillas deportivas negras.

Fuentes judiciales indicaron que la madre logró comunicarse con la joven, quien confirmó estar en Angaco, en la calle El Bosque. La joven destacó estar acompañada del joven con quien se había citado. Sin embargo, no proporcionó la dirección exacta.

Finalmente, tras realizar las verificaciones correspondientes, se constató que la chica se encontraba en buen estado de salud. Al ser mayor de edad, manifestó su decisión de quedarse con una tía y no regresar con su madre, por lo que el protocolo de búsqueda fue cerrado.