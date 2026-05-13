Hallaron sano y salvo a Pedro Saúl Quiroga, el hombre de 62 años intensamente buscado

En las últimas horas, personal policial logró localizar a Pedro Saúl Quiroga, el hombre de 62 años cuya desaparición había activado el protocolo provincial de búsqueda “San Juan Te Busca”. El hombre fue hallado sano y salvo este jueves, apenas transcurrido un día desde que se reportara su ausencia.

La preocupación se había instalado entre familiares y efectivos de la Policía de San Juan luego de que Quiroga fuera visto por última vez durante la jornada del miércoles y no retomara contacto con su entorno. Ante la falta de novedades sobre su paradero, las autoridades difundieron sus características físicas y pusieron en marcha el operativo de localización en toda la provincia.

Según la descripción oficial, el hombre era de contextura robusta, medía aproximadamente 1,60 metros de altura, tez trigueña, ojos negros y cabello corto, lacio y negro. Además, presentaba manchas oscuras de quemaduras en el rostro y una desviación en uno de sus ojos, rasgos que facilitaban su identificación.

Hasta el momento no se han brindado precisiones sobre el lugar exacto donde fue encontrado ni las circunstancias que rodearon su desaparición. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que Pedro Saúl Quiroga se encuentra en buen estado de salud y ya se encuentra acompañado por sus familiares.