Viajaba con su novia en un auto y ladrones lo apuñalaron para robarle

La tranquilidad de la madrugada del lunes se vio interrumpida por un episodio de extrema violencia en el departamento de Albardón. Juan Farías, un joven de 23 años, circulaba en su automóvil junto a su novia de apellido Gómez cuando su camino fue bloqueado de forma repentina. Eran los primeros minutos del 11 de mayo y la pareja transitaba por la intersección de las calles Sarmiento y Rawson.

En ese punto, dos delincuentes se interpusieron frente al vehículo, obligando a Farías a frenar bruscamente. El objetivo de los asaltantes era claro: sustraer sus pertenencias bajo amenaza.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente y terminó de la peor manera cuando el conductor fue herido con un arma blanca. El violento asalto dejó a Farías con una herida de puñalada mientras los sujetos intentaban concretar el robo.

Tras el ataque, los afectados buscaron ayuda y el hecho fue denunciado formalmente ante las autoridades de la Comisaría 18va. Los investigadores trabajan ahora para dar con los responsables de este asalto que conmocionó a los vecinos de la zona por la agresividad empleada contra las víctimas.