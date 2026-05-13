Descuentos de hasta el 70% en Hiper Libertad por la llegada de La Anónima

El Hiper Libertad de San Juan atraviesa días de gran movimiento y estantes que se vacían con rapidez. En los pasillos se siente un aire de despedida mientras los clientes recorren góndolas que ya muestran claros huecos de mercadería. Esta situación responde a un proceso de cambio profundo que ya comenzó a notarse con fuerza en el establecimiento comercial.

La liquidación de stock es el paso previo al desembarco definitivo de la firma La Anónima en la provincia. Con descuentos que oscilan entre el 30 y el 70 por ciento, los compradores encuentran oportunidades en sectores de bazar, hogar, limpieza y textiles. También se sumaron alimentos seleccionados y productos lácteos a las ofertas, que en algunos casos específicos incluyen la modalidad de dos por uno.

Desde el Sindicato Empleados de Comercio de San Juan explicaron la situación y confirmaron que "el hipermercado cambiará su estética entre fines de mayo y principios de junio para adoptar la imagen de la nueva cadena".

Para lograr este objetivo, el local deberá cerrar sus puertas durante algunos días de forma transitoria para realizar las reformas necesarias en su estructura y funcionamiento.

Este cambio se enmarca en una operación de gran escala anunciada en marzo. La cadena patagónica de la familia Braun adquirió 12 de los 14 hipermercados que pertenecían al Grupo Libertad, del grupo salvadoreño Calleja. El plazo para completar esta transición se extenderá hasta el 31 de mayo, fecha que marcará el cierre de una etapa para el hipermercado sanjuanino.