El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando para los próximos días condiciones estables, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que mostrarán una marcada amplitud térmica.

Para la jornada del miércoles 13 de mayo, se espera un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. No se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los tramos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima en la mañana y los 21 grados de máxima durante la tarde, descendiendo a 14 grados hacia la noche. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades que se mantendrán uniformes entre 7 y 12 kilómetros por hora a lo largo de todo el día, sin registros de ráfagas significativas.

El jueves 14 de mayo presentará un aumento en la nubosidad. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado desde la tarde y extendiéndose dicha condición hasta la noche. Al igual que el día anterior, la probabilidad de precipitaciones será nula (0%) en todas las franjas horarias. Las temperaturas mostrarán un comportamiento particular: la madrugada registrará 10 grados, descendiendo a 7 grados durante la mañana para luego alcanzar una máxima de 20 grados en la tarde y finalizar la noche con 15 grados. El viento continuará predominando del sector sur, con velocidades constantes de 7 a 12 kilómetros por hora, rotando al suroeste hacia la noche. No se esperan ráfagas de viento en ninguna de las jornadas.