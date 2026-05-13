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Pronóstico del tiempo para San Juan para el miércoles 13 y jueves 14 de mayo
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido su pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando para los próximos días condiciones estables, con baja probabilidad de precipitaciones y temperaturas que mostrarán una marcada amplitud térmica.
Para la jornada del miércoles 13 de mayo, se espera un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, la tarde y la noche. No se prevén lluvias, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los tramos del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados de mínima en la mañana y los 21 grados de máxima durante la tarde, descendiendo a 14 grados hacia la noche. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades que se mantendrán uniformes entre 7 y 12 kilómetros por hora a lo largo de todo el día, sin registros de ráfagas significativas.
El jueves 14 de mayo presentará un aumento en la nubosidad. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, tornándose mayormente nublado desde la tarde y extendiéndose dicha condición hasta la noche. Al igual que el día anterior, la probabilidad de precipitaciones será nula (0%) en todas las franjas horarias. Las temperaturas mostrarán un comportamiento particular: la madrugada registrará 10 grados, descendiendo a 7 grados durante la mañana para luego alcanzar una máxima de 20 grados en la tarde y finalizar la noche con 15 grados. El viento continuará predominando del sector sur, con velocidades constantes de 7 a 12 kilómetros por hora, rotando al suroeste hacia la noche. No se esperan ráfagas de viento en ninguna de las jornadas.