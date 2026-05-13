Sergio Uñac confirmó que será candidato a presidente en 2027

El senador nacional por San Juan y exgobernador de la provincia, Sergio Uñac, confirmó que será candidato a presidente de la Nación en las elecciones de 2027. El anuncio lo realizó durante una entrevista en "Hay Algo Ahí" el programa de Tomás Rebord en Blender, donde el sanjuanino aseguró que ya cuenta con respaldo interno dentro del peronismo.

“He tomado una decisión personal y es ser candidato”, afirmó el legislador, quien sostuvo además que “hay gente de peso que acompaña la decisión”. Con esta definición, Uñac se convirtió en el primer dirigente peronista que oficializa una posible disputa interna con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de cara a la carrera presidencial.

El anuncio se produjo semanas después de que el sanjuanino enviara una carta al Partido Justicialista para reclamar una interna partidaria que permita definir candidaturas antes de las elecciones generales. En ese contexto, reveló que había recibido un llamado de Cristina Fernández de Kirchner, quien lo felicitó por impulsar el debate interno dentro del espacio.

Debate interno en el peronismo

Durante la entrevista, Uñac planteó que el justicialismo necesita “discutir nueva conducción”, especialmente después de la condena e inhabilitación perpetua que pesa sobre Cristina Kirchner en la causa Causa Vialidad. Aunque evitó hablar de “proscripción”, consideró que el escenario judicial obliga al peronismo a reorganizarse políticamente.

La declaración se dio en el programa "Hay Algo Ahí". FOTO: Gentileza

El senador insistió en que el PJ debe “clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada” para ordenar el espacio. La postura toma relevancia ante la posibilidad de que el oficialismo avance con la eliminación de las PASO, lo que modificaría el esquema de selección de candidatos.

En la carta enviada al partido, el exgobernador advirtió que los tiempos electorales previstos actualmente “resultan claramente insuficientes para ordenar políticamente al justicialismo, construir consensos programáticos y desarrollar una estrategia electoral nacional coherente”.

Diferencias con el Gobierno y defensa de la minería

Uñac también marcó distancia de la política económica del presidente Javier Milei. Si bien reivindicó el equilibrio fiscal alcanzado durante su gestión en San Juan, cuestionó el ajuste impulsado por la administración nacional. “No comparto este equilibrio fiscal, que es a costa de cualquier cosa”, afirmó.

En esa línea, mencionó el conflicto universitario y sostuvo que el Gobierno nacional “no eliminó la inflación, sino que más o menos la controló”.

Además, defendió el desarrollo minero y pidió “sincerar la discusión minera” en el país. Explicó que apoyó reformas vinculadas a la actividad debido al impacto que tendría el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en provincias como San Juan.

El senador destacó especialmente la importancia del litio y aseguró que la minería resulta clave para la producción tecnológica. “Si es no a la minería, hay que devolver cada una de estas cosas con las cuales hoy nos estamos comunicando”, sostuvo, aunque aclaró que debe desarrollarse bajo criterios de “minería responsable”.