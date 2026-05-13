Cada 13 de mayo se celebra el Día Mundial del Director Técnico de Fútbol, una efeméride que homenajea la figura de quienes lideran grupos desde el banco de suplentes. En este contexto, DIARIO HUARPE dialogó con Daniel Navas y Jonathan Adaro, la dupla técnica que encabeza el proyecto de primera división de Colón Junior, para conocer los desafíos de una profesión que en San Juan combina la táctica con un fuerte rol social y humano.

El cuerpo técnico de Colón Junior. FOTO GONZALO ROBELIS // DIARIO HUARPE.

Los entrenadores, en un principio, resaltaron que comenzaron el rol por pasión y que el tiempo los profesionalizó. "Después de 18 años en esta profesión te puedo decir que sinceramente es uno de los trabajos más lindos que he hecho", afirmó Navas, quien recorrió todas las etapas del club Merengue, desde los 4 años hasta la Primera División. Por su parte, Adaro, quien complementa el cuerpo técnico con herramientas modernas, agregó: "Nos enamoramos un poquito de esta profesión; se vive feliz porque es lo que a uno le gusta".

El DT como soporte emocional

Los entrenadores implementan diversos aspectos humanos en sus trabajos. FOTO GONZALO ROBELIS // DIARIO HUARPE.

En el ámbito del fútbol sanjuanino, la función del entrenador trasciende el campo de juego. Los protagonistas coinciden en que la empatía es fundamental para gestionar un plantel. "Tenés que estar en el día a día del jugador fuera de la cancha porque somos personas y todos vienen con situaciones particulares. Tratamos de acompañarlos y aconsejarlos para que se enfoquen en la parte deportiva", explicó Navas.

Adaro reforzó esta idea destacando que la formación previa en categorías menores es clave: "Uno de adentro lo vive con pasión. Tenés muchas funciones adentro de un cuerpo técnico; tenés que ser psicólogo, tenés que ser padre. A nosotros se nos hace un poco más fácil porque venimos del lado de la formación".

Tecnología e innovación en San Juan

El videoanálisis deportivo es fundamental para remarcar errores y virtudes. FOTO GONZALO ROBELIS // DIARIO HUARPE.

La incorporación del videoanálisis es uno de los grandes saltos que dio el cuerpo técnico de Colón Junior, aunque reconocen que todavía genera sorpresa. "Por ahí es nuevo acá en San Juan, es nuevo para los jugadores. Por ahí se sorprenden porque no es lo mismo decirle a un jugador que se equivocó y mostrarle al jugador que realmente se equivocó. Se nos hace más fácil mostrarle el error y la virtud para que la fortalezca", detalló Adaro.

El pedido de mayor formación

El Día Mundial del Director Técnico se celebra cada 13 de mayo. FOTO GONZALO ROBELIS // DIARIO HUARPE.

Sobre el futuro de la profesión en la provincia, ambos técnicos coincidieron en que el crecimiento actual depende casi exclusivamente del esfuerzo individual. "El técnico de San Juan crece realmente por su propio mérito. Yo busqué videoanálisis para poder innovar", comentó Adaro.

Navas, en sintonía, cerró con un pedido de mayor estructura: "Necesitamos a lo mejor una infraestructura donde podamos nosotros ir a estudiar no solo en la parte deportiva, sino en la parte psicológica o social. Recién estamos en esa etapa de implementar tecnología de a poco. Sería bueno tener lugares donde aprender kinesiología o nutrición para un futuro".

El dato

El Día Mundial del DT de fútbol se conmemora todos los 13 de mayo como un homenaje a Sir Alex Ferguson, exfutbolista escocés que tras su retiro en 1978 hizo una carrera como DT que se convirtió en un ejemplo para el deporte. Sin embargo, el 13 de noviembre, se celebra en la Argentina el Día Nacional del Director Técnico, un homenaje a la fundación de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, que empezó a funcionar ese día de 1963 en Buenos Aires.