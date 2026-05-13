La ciudad de Bariloche se encuentra en estado de vigilancia sanitaria tras la confirmación de un nuevo caso de hantavirus. Las autoridades del Hospital Carrillo informaron a través de un comunicado que un hombre de 45 años contrajo la enfermedad y actualmente permanece bajo observación médica.

El diagnóstico llegó tras recibir los resultados del Instituto Malbrán, validando que se trata de la cepa Andes, la única variante con posibilidad de transmisión entre humanos que circula en esta región.

El paciente ingresó al centro de salud hace unos días manifestando síntomas claros como fiebre, dolores en el cuerpo y diarrea. Ante este cuadro, los médicos decidieron dejarlo internado para monitorear su estado de salud de cerca.

Según explicaron desde el Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche, "Se informa que en el día de la fecha se recibió el resultado del Instituto Malbrán, confirmándose infección por hantavirus cepa Andes".

Afortunadamente, el último parte médico trajo algo de alivio a la comunidad al asegurar que el hombre "evoluciona favorablemente" y además ratificaron que "evoluciona favorablemente y continúa bajo monitoreo permanente".

Este hallazgo médico no es un hecho aislado en la zona, ya que coincide con la alerta generada por el brote ocurrido en el crucero MV Hondius de Países Bajos. Aquella embarcación navegó por la región con 147 pasajeros, de los cuales tres fallecieron a causa del virus.

La situación de los viajeros del barco tuvo un desenlace logístico el domingo pasado, cuando arribaron al puerto de Tenerife en España para iniciar una cuarentena obligatoria en distintos hospitales. Mientras tanto, en Bariloche se mantiene el seguimiento del caso local para evitar mayores riesgos.