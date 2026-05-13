Plim Plim, uno de los fenómenos infantiles de mayor crecimiento en habla hispana, llegará a San Juan con “Energía Musical”, un espectáculo interactivo pensado para toda la familia que se presentará el próximo domingo 17 de mayo, a las 16, en el Teatro Sarmiento. El show, producido por Mariano Pitarch y creado por Guillermo “Tita” Pino, combinará música, coreografías, contenido audiovisual y participación del público en formato recital.

La propuesta reunirá sobre el escenario a los personajes principales de la serie: Plim Plim, Acuarella, Mei-Li, Bam, Nesho y Hoggie, además de dos presentadores que acompañarán el desarrollo del espectáculo. En total habrá ocho artistas en escena.

El show incluirá algunas de las canciones más populares del universo Plim Plim, entre ellas “Cabeza, hombro, rodilla, pies”, “Aram sam sam”, “Cerdito enojón” y “Abejita Chiquitita”, uno de los mayores éxitos del proyecto, que acumula cientos de millones de reproducciones en YouTube.

Según explicó el productor Mariano Pitarch, el espectáculo apunta a combinar entretenimiento con mensajes vinculados a hábitos saludables, trabajo en equipo y cuidado del ambiente. “Energía Musical es una experiencia participativa en formato recital dirigida a los más chiquitos de la casa”, señaló.

Una propuesta pensada para las infancias

Pitarch explicó que el contenido de Plim Plim se desarrolla junto a especialistas en educación y psicopedagogía, con el objetivo de adaptar las dinámicas del espectáculo a la atención y comprensión infantil.

“Tratamos de generar un contenido más fragmentado; por eso es un concierto y no una historia clásica de inicio, nudo y desenlace”, indicó el productor. Y agregó: “Las pequeñas anécdotas autoconclusivas permiten que los chicos no pierdan el hilo si se distraen en algún momento”.

El productor también destacó el vínculo emocional que suele generarse en las funciones en vivo. “Para muchas familias es la primera salida a un show. Sabemos que estamos construyendo memoria familiar y eso implica una responsabilidad muy fuerte”, afirmó.

Durante 2024, la gira internacional de Plim Plim recorrió 65 ciudades de nueve países, consolidando al personaje como una de las propuestas infantiles más convocantes del mercado latinoamericano.

Entradas y precios

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Entrada Web y también podrán adquirirse en boletería el día de la función.

Los valores son:

Platea baja filas 1 a 14: $40.000

Platea baja filas 15 a 20: $35.000

Pullman: $30.000

Los menores abonan entrada a partir de los 2 años.