La descentralización del sistema de salud se convirtió en uno de los principales ejes de gestión del Gobierno de Marcelo Orrego. Con obras hospitalarias, ampliación de servicios médicos, incorporación de tecnología y fortalecimiento de la atención en los departamentos, la Provincia busca reducir derivaciones hacia Capital y acercar soluciones sanitarias a cada comunidad.

Uno de los puntos más importantes de esa estrategia fue el crecimiento de las cirugías periféricas en hospitales del interior. El sistema pasó de 1.320 intervenciones quirúrgicas en 2023 a 4.963 en 2025, lo que representó un incremento del 276%.

Actualmente, las cirugías se realizan de manera permanente en hospitales de Sarmiento, Pocito, Caucete, Angaco, Albardón y Jáchal, mientras que también se desarrollan operativos especiales en Valle Fértil y Barreal. La intención es que pacientes con patologías de baja y mediana complejidad puedan resolver sus tratamientos sin necesidad de viajar a Capital.

A la par, el Ministerio de Salud avanzó con el fortalecimiento de guardias médicas en hospitales departamentales. Desde abril de 2026 se incorporaron servicios de farmacia, radiología y laboratorio las 24 horas en 15 hospitales del interior provincial.

La medida buscó resolver uno de los principales problemas del sistema periférico: muchos hospitales contaban con médicos de guardia, pero no tenían acceso permanente a estudios complementarios o provisión de medicamentos fuera del horario administrativo.

También se implementaron mejoras en admisión y entrega de turnos, con personal disponible hasta las 21 horas para facilitar el acceso a consultas médicas y reducir tiempos de espera.

Dentro de este proceso de descentralización sanitaria, el Hospital San Roque se transformó en una de las principales apuestas del Gobierno provincial para fortalecer la atención médica en el norte sanjuanino.

El hospital incorporó nuevos servicios de alta complejidad como maternidad, oncología, terapia intensiva para adultos, unidad de diálisis y diagnóstico por imágenes con tomografía, ecografía y rayos X. Además, se habilitó una Unidad de Terapia Intensiva con guardia activa las 24 horas.

El centro sanitario cuenta con 84 camas y 14 consultorios, además de capacidad para atender pacientes de Jáchal, Iglesia, Valle Fértil e incluso zonas de La Rioja. A eso se suma otro dato clave: Jáchal se convirtió en el único hospital periférico de San Juan con cirugías de urgencia durante las 24 horas.

La estrategia sanitaria también tuvo un fuerte componente de infraestructura. El Gobierno provincial avanzó con remodelaciones y ampliaciones de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en los 19 departamentos de San Juan.

Hasta el momento ya fueron inaugurados 13 CAPS y otros continúan en ejecución. Las obras abarcan más de 4.370 metros cuadrados intervenidos entre remodelaciones, ampliaciones y modernización de edificios sanitarios.

Las mejoras incluyeron nuevas salas de espera, consultorios, vacunatorios, farmacias, laboratorios, áreas de enfermería y espacios administrativos. Además, muchos centros sumaron especialidades médicas y nuevos servicios.

En el CAPS Alonso Fuego de Pocito, por ejemplo, se incorporó odontología y se ampliaron áreas de atención general, pediatría, ginecología, psicología, nutrición y farmacia. Mientras tanto, en La Chimbera, departamento 25 de Mayo, se sumaron servicios de cardiología, clínica médica y ginecología.

La expansión del sistema sanitario también estuvo acompañada por la incorporación de médicos, enfermeros, bioquímicos, farmacéuticos y personal administrativo para reforzar la atención primaria.

En paralelo, el Gobierno mantiene en ejecución cinco obras consideradas estratégicas para la salud pública provincial: el Hospital Rizo Esparza, el Hospital Dr. Aldo Cantoni, el Instituto Odontológico, los consultorios externos del Hospital Dr. Guillermo Rawson y las remodelaciones del Hospital Marcial Quiroga.

A esto se suma el avance en modernización tecnológica. San Juan implementó receta electrónica, historia clínica digital y mejoras de conectividad en hospitales y CAPS para agilizar la atención médica y unificar información sanitaria en toda la provincia.

La historia clínica digital permite acceder a antecedentes médicos, estudios, tratamientos y diagnósticos desde distintos centros de salud, mientras que la receta electrónica busca reducir errores, mejorar controles y simplificar trámites para pacientes y profesionales.

Con infraestructura, tecnología y más servicios médicos en el interior, la Provincia apuesta a un modelo sanitario donde la atención deje de concentrarse únicamente en Capital y llegue con mayor rapidez y complejidad a cada departamento.