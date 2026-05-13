El idioma chino gana cada vez más espacio en San Juan y desde el Laboratorio de Lenguas de la UNSJ aseguran que el boom minero hará crecer la cantidad de personas interesadas en estudiarlo. Yi Ping, profesora del Laboratorio de Lenguas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes y docente del Colegio Central Universitario, explicó que la provincia mantiene vínculos cada vez más fuertes con empresas y universidades de China.

“El crecimiento de la minería va a generar más interés por aprender este idioma porque representa una gran oportunidad laboral y cultural”, afirmó la docente a DIARIO HUARPE. “Acá tenemos la industria minera, que trabaja mucho con los chinos, y existe una necesidad importante de aprender este idioma en San Juan”, sostuvo.

La profesora señaló que el interés aparece especialmente entre jóvenes que buscan una salida laboral vinculada a empresas internacionales. “En el primer nivel normalmente tenemos alrededor de 25 alumnos, que es el grupo completo”, explicó. Sin embargo, aclaró que con el paso de los niveles muchos abandonan la cursada.

“Muchos empiezan muy motivados, pero después dejan porque los horarios no son compatibles o porque el idioma les resulta difícil”, indicó. Según detalló, en los cursos avanzados quedan pocos estudiantes. “A veces terminan con dos o cinco alumnos y así cuesta abrir nuevos grupos”, comentó.

Cómo anotarse

Yi Ping explicó que cualquier persona mayor de 18 años puede inscribirse en los cursos del Laboratorio de Lenguas, incluso aunque no pertenezca a la UNSJ. “No hace falta ser alumno universitario para estudiar chino”, aclaró.

Además, detalló que las cuotas parten desde los $50.000 y que la convocatoria suele mantenerse estable cada año. “Siempre hay interesados, pero todavía son pocos los que se animan a sostener el aprendizaje hasta los niveles más avanzados”, señaló.

Para aquellos que quieran más información, pueden comunicarse al Instagram lablenguasffha o al mail [email protected].

Un idioma desafiante

La docente reconoció que una de las mayores dificultades tiene que ver con la escritura. “El idioma tiene una doble dificultad porque no solamente es el habla, sino también la escritura”, explicó.

“El reconocimiento y la escritura de los caracteres chinos es lo que más asusta a las personas”, afirmó. Aun así, destacó que muchos estudiantes terminan encontrándole atractivo al desafío. “Tengo alumnos que aman la escritura y logran reconocer caracteres, leer y entender textos. Eso es muy reconfortante para ellos”, expresó.

Intercambios y becas

Yi Ping también contó que trabaja para impulsar convenios entre universidades de China y San Juan. “Estoy intentando conseguir que una universidad china pueda tener un convenio con la UNSJ para intercambios culturales y becas”, dijo.

“Es importante que los chicos aprendan el idioma para acceder a oportunidades internacionales y evaluaciones de nivel”, concluyó.