Con el propósito de garantizar la distribución y hacer más eficiente el uso del agua de riego en toda la red, el Departamento de Hidráulica avanza con la organización de la monda anual de canales.

La previsión es sanear unos 1.300 kilómetros de cauces fundamentales, donde una primera etapa de la limpieza será en los canales matrices (para hacerse en 3 ciclos), lo que completará una tarea integral en la red de riego.

La monda resulta clave en un contexto de alta exigencia hídrica. Mantener los cauces en condiciones óptimas permite mejorar la conducción del agua, reducir pérdidas y asegurar que el recurso llegue en tiempo y forma al sector productivo.

En este contexto, Hidráulica prepara 18 licitaciones públicas: 17 correspondientes a los distintos departamentos de la provincia —con excepción de Capital, cuya red de acequias es atendida por el municipio, y Valle Fértil, donde la monda está a cargo de los regantes—, y una licitación destinada específicamente a la primera parte de los canales matrices -Canal Benavídez, Canal Céspedes y Canal del Norte-.

La inversión estimada asciende a $2100 millones y contempla tareas de limpieza profunda y desembanque en toda la sección de los cauces.

Los trabajos incluyen la remoción de sedimentos, material orgánico, residuos, escombros y vegetación en solera y laterales, con el objetivo de restituir las dimensiones originales de los canales.

Además, se realizará la limpieza de banquinas en un ancho de un metro por cada margen y, este año, se implementará la recolección del producto de monda en puntos críticos.

Las licitaciones comenzarán el próximo martes 21 de abril y responden a siguiente calendario.

25 de Mayo: 21 de abril a las 9hs.

Jáchal: 21 de abril a las 9:30hs.

Caucete: 21 de abril a las 10hs.

Pocito: 23 de abril a las 9hs.

Calingasta: 23 de abril a las 9:30hs.

San Martín: 23 de abril a las 10hs.

9 de Julio: 28 de abril a las 9hs.

Iglesia: 28 de abril a las 9:30hs.

Albardón: 28 de abril a las 10hs.

Rawson: 30 de abril a las 9hs.

Rivadavia: 30 de abril a las 9:30hs.

Santa Lucía: 30 de abril a las 10hs.

Angaco: 5 de mayo a las 9hs.

Ullum: 5 de mayo a las 9:30hs.

Zonda: 5 de mayo a las 10hs.

Chimbas: 7 de mayo a las 9hs.

Todas las licitaciones se realizan en la sala de Licitaciones del Centro Cívico (Segundo Piso Núcleo 6) a excepción de Chimbas que se realiza en la Escribanía Mayo de Gobierno. En el caso de las licitaciones de Sarmiento y de los canales matrices, éstas se encuentran aún en trámite. Los pliegos se encuentran publicados en la página web del Departamento de Hidráulica.

Capacitaciones

Como parte del proceso, el organismo llevó adelante una capacitación destinada a empresas interesadas en participar de las licitaciones. Más de 50 asistentes recibieron herramientas clave para presentar sus ofertas de manera correcta, en una instancia que apunta a fortalecer la transparencia y la igualdad de condiciones.

El objetivo es ampliar la cantidad de oferentes y elevar la calidad de las propuestas. Un mayor nivel de competencia no solo optimiza los aspectos técnicos, sino que también contribuye a obtener mejores condiciones económicas para el Estado.

La monda representa una intervención esencial para el funcionamiento del sistema de riego, sino también una política pública que articula eficiencia hídrica, transparencia administrativa y fortalecimiento del sector productivo.