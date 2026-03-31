La secretaria de Prensa de ADIcus, Edith Liquitay, confirmó que esta semana se desarrolla un paro de 72 horas en universidades de todo el país, convocado por CONADU Histórica y CONADU, y advirtió que el plan de lucha podría profundizarse ante la falta de respuestas.

“La posibilidad de una nueva semana de lucha está”, señaló, y precisó que la medida comenzó el lunes y continúa con distintas acciones. En la segunda jornada, el paro docente se articuló con una huelga del sector no docente, lo que amplificó el impacto en el funcionamiento de las instituciones.

Nivel de acatamiento y funcionamiento

Según detalló Liquitay, el acatamiento promedio ronda el 60%, aunque con variaciones según cada unidad académica. “Hay carreras donde es muy dispar y hay preuniversitarios que están en un 70% de acatamiento”, explicó.

En el caso del Colegio Industrial, indicó que “hay un 70% de acatamiento en la jornada de hoy”, y subrayó que la ausencia del personal no docente genera dificultades adicionales: “Se nota mucho cuando hay ausencia del sector no docente porque están en las secretarías de todos los departamentos, de los decanatos y además el funcionamiento del área administrativa”.

Salarios y falta de docentes

El reclamo central del sector está vinculado a la situación salarial. “Nosotros tenemos más de un 50% de pérdida del poder adquisitivo y la verdad que eso se nota”, afirmó la dirigente.

En ese contexto, advirtió que ya se registran problemas en el dictado de clases más allá de las medidas de fuerza. “Esta semana y la pasada hubo estudiantes que no tuvieron clases, no por paro, sino porque los docentes no cubren esas horas; no hay docentes para cubrirlas”, sostuvo.

Reducción de dedicación y pluriempleo

Liquitay también describió cambios en la estructura laboral docente. “Los docentes bajan su dedicación de ser semi, pasan a ser simples para poder tomar horas en otros institutos privados o educación superior de otra índole”, explicó.

En ese sentido, detalló que muchos profesores no abandonan el sistema universitario, pero sí reducen su carga horaria: “Licencian sus horas en los colegios preuniversitarios para tomar otras tareas, otros trabajos”.

Derecho a huelga y reclamos

Consultada por planteos de algunos padres sobre la continuidad de las clases, la dirigente sostuvo que el gremio comparte la preocupación, aunque remarcó las condiciones del reclamo. “Nosotros también queremos que se garantice el cursado, pero en condiciones dignas de trabajo”, afirmó.

Además, hizo referencia a un reciente fallo judicial sobre la declaración de la educación como servicio esencial: “Nosotros sacamos un documento argumentando por qué la educación no es un servicio, sino que es un derecho, y pensamos defenderlo tal cual”.

Definiciones en las próximas horas

Sobre la continuidad del conflicto, Liquitay indicó que este miércoles CONADU Histórica realizará un congreso nacional en modalidad virtual.

“Vamos a tomar definiciones de cómo continúa el plan de lucha”, anticipó, y agregó que “entre las 13 y las 15 horas vamos a tener novedades respecto a cómo sigue”.