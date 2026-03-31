La promesa que hizo Maxi López tras ser acusado de estafador

Un giro inesperado se produjo en el conflicto internacional de Maxi López tras su reciente viaje a Suiza para encontrarse cara a cara con Ezequiel Schelotto, su exsocio y antiguo amigo.

Según detalló el periodista Leo Paradizo en La Peña de Morfi Club Social Informativo, el exfutbolista tomó la decisión de dar la cara ante las duras acusaciones de estafa vinculadas a un proyecto deportivo que terminó de la peor manera.

Schelotto denunció públicamente que López se había comprometido a cubrir el 40% de los gastos del club, pero que desapareció tras cumplir apenas un mes, obligándolo a él a hacerse cargo de los agujeros económicos para sostener la estructura.

En este encuentro, surgieron datos claves sobre las cifras en disputa. Aunque el contrato original estipulaba un compromiso de siete millones de euros a pagar en siete años, la atención se centró en el periodo de actividad efectiva de López, donde el presupuesto era de 1.200.000 euros.

De ese total, al exdelantero le correspondía cubrir el 40%, equivalente a unos 480 mil euros. Sobre este punto, Paradizo explicó que "Maxi López viajó a Suiza, se reunió con su exsocio y le prometió que va a pagar lo que debe", marcando un punto de inflexión en la historia.

Los cronistas resumieron la situación señalando que "va a pagar 480 mil euros de algo que ya no es suyo", un gesto que busca cerrar la polémica pero que para algunos implica admitir responsabilidad en un acuerdo desfavorable. Previamente, el jugador había dado su versión justificando su salida del club al comentar que "aparecieron cosas de las que no sabía".

Sin embargo, la tensión persiste ya que del otro lado reina la desconfianza absoluta. "Del otro lado te dicen que hasta que no vean la plata no le creen", remarcó el periodista sobre la postura del entorno de Schelotto.

Además, el conflicto suma otro condimento, ya que Schelotto afirma que López le pidió dinero prestado antes de asumir su rol en la institución. Ante estos rumores y las versiones sobre su presente financiero, el exjugador fue tajante durante la reunión.

Según trascendió, Maxi le dijo en la cara que "él no está mal económicamente como dicen los medios en Argentina, que eso es mentira, que está bien y tiene autosolvencia para hacerse cargo de la situación". Con esta promesa de pago y la desmentida sobre su crisis económica, el caso suma un capítulo de definiciones donde el desenlace dependerá de que el dinero aparezca para saldar la deuda millonaria.