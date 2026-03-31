Cuatro astronautas vuelven al espacio profundo tras medio siglo en el Artemis 2

La NASA se prepara para el histórico despegue de la misión Artemis II este 1 de abril desde la plataforma 39B del Centro Espacial Kennedy, donde el conjunto llegó trasladado por el transportador oruga 2.

La ventana de lanzamiento de dos horas iniciará a las 18:24 hora local, equivalente a las 19:24 en Argentina y las 16:24 en México. Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen tripularán la cápsula Orion durante diez días en un trayecto que los llevará 7.600 kilómetros más allá de la cara oculta de la Luna, observando la Tierra a casi 400.000 kilómetros de distancia.

El viaje validará el cohete Space Launch System, con un costo de 24.000 millones de dólares, y la cápsula Orion, cuya inversión desde 2006 superó los 20.000 millones.

A pesar de los problemas técnicos previos, como las fugas de hidrógeno y helio en simulacros y grietas en el escudo de Artemis I, Jared Isaacman sostuvo que tengo plena confianza en el escudo térmico, el cual enfrentará 2.800 °C al regresar el 11 de abril. Por su parte, Reid Wiseman afirmó que si seguimos la ruta de reingreso prevista por la NASA, este escudo será seguro para volar. La misión incluye el experimento Matroshka para medir la radiación y, en caso de fallar mañana, existen ventanas alternativas hasta el 6 de abril y otra el día 30.

Pamela Melroy defendió la estrategia al remarcar el valor de establecer una presencia humana a largo plazo en la superficie lunar y de aprovechar el hielo de agua como recurso para fabricar combustible.

La agencia invertirá otros 20.000 millones en una base lunar mientras Isaacman advirtió que el reloj corre en la competencia de grandes potencias, y el éxito o el fracaso se medirá en meses, no en años. El plan, que suma apoyo de la Agencia Espacial Europea, contempla a SpaceX y Blue Origin para el alunizaje en Artemis IV hacia 2028. Finalmente, un portavoz de la agencia concluyó que la tripulación de Artemis II, al volar más lejos que nunca, pondrá a prueba las fronteras del conocimiento y la resistencia humana, abriendo el camino para que la humanidad vuelva a pisar la Luna y, en el futuro, explore Marte.