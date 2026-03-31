Receta fácil y económica de humita en olla para Semana Santa

En el marco de Semana Santa, las recetas sin carne vuelven a ocupar un lugar central en la mesa familiar. Entre ellas, la humita en olla se consolida como una opción tradicional, económica y de preparación sencilla, con fuerte arraigo en el norte argentino.

De origen andino, este plato a base de maíz fresco se caracteriza por su textura cremosa y su sabor suave. A diferencia de otras preparaciones similares, como el tamal, la humita se elabora con el grano tierno del choclo, lo que le da una consistencia más delicada.

En su versión “en olla”, además, la receta se simplifica y permite lograr un plato casero en poco tiempo, ideal para quienes buscan una alternativa práctica en estas fechas.

Ingredientes (para 4 a 6 personas)

12 choclos frescos

2 cebollas de verdeo

1 pimiento morrón rojo

1 cebolla grande

1 tomate

1 calabaza pequeña (o 2 tazas de puré)

400 g de queso fresco

1 cucharada de azúcar

½ taza de aceite de oliva

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Hierbas frescas (opcional)

Leche o crema (opcional)

Paso a paso

1. Preparar el choclo

Desgranar los choclos y procesarlos o rallarlos hasta obtener una pasta cremosa.

2. Cocinar la calabaza

Hervir o cocinar al vapor hasta que esté blanda y hacer un puré.

3. Sofrito base

En una olla, calentar el aceite de oliva y rehogar la cebolla y el morrón picados. Cuando estén transparentes, agregar el tomate y la cebolla de verdeo. Salpimentar.

4. Incorporar el choclo

Sumar la pasta de choclo y cocinar a fuego bajo durante unos 5 minutos.

5. Agregar el puré

Incorporar la calabaza, el azúcar y los condimentos. Mezclar bien.

6. Cocinar hasta espesar

Mantener a fuego bajo entre 10 y 15 minutos, revolviendo constantemente. Si se seca, agregar un poco de leche o crema.

7. Sumar el queso

Retirar del fuego y agregar el queso fresco en cubos. Mezclar hasta que se funda parcialmente.

8. Servir

Servir caliente, idealmente en cazuelas, con hierbas frescas por encima.

Consejos para una buena humita

El secreto de una buena humita en olla está en la cocción a fuego bajo, evitando que se pegue o se queme. El zapallo aporta cremosidad, aunque puede reemplazarse por papa, y los condimentos se ajustan según el gusto.

Además, se trata de una receta versátil, que permite variaciones sin perder su esencia, siempre respetando su característica principal: no lleva carne, lo que la convierte en una opción ideal para Semana Santa.