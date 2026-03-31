Detuvieron al papá de Enzo Pérez tras ser acusado de abusar a una menor

En la localidad de Maipú, Mendoza, se produjo la detención de Carlos Pérez, de 68 años, quien es el padre del reconocido futbolista Enzo Pérez. El operativo se llevó a cabo en la jurisdicción de la Subcomisaría Coquimbito luego de que el hombre fuera denunciado por un presunto abuso sexual simple contra la hija de su pareja. La causa ha quedado bajo la responsabilidad de la fiscal María de las Mercedes Moya.

Los hechos habrían tenido lugar el pasado sábado por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Montecaseros. De acuerdo con la reconstrucción inicial basada en el testimonio de la menor de 12 años, ella bajó a la planta baja del domicilio para buscar un cargador mientras su madre permanecía en el piso superior.

En ese contexto, la niña denunció que el hombre la habría abrazado e intentado besar en la boca, además de haberle dicho una frase inapropiada. Ante esta conducta, la menor se apartó y se retiró del lugar para informar a su madre sobre lo sucedido.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la mujer abandonó el inmueble junto a su hija y dio aviso inmediato a las autoridades policiales. Con estos elementos, el fiscal de turno ordenó la aprehensión del sospechoso, la cual se concretó cerca de las 21:45 en el mismo domicilio familiar.

Actualmente, Carlos Pérez permanece alojado en una dependencia policial mientras la investigación avanza con la toma de testimonios y peritajes para definir su situación procesal en las próximas horas. En paralelo, el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) interviene para brindar la contención y evaluación necesaria en este caso.