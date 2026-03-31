Maxi López y su hijo mayor revelaron qué secreto le ocultan a Wanda Nara

Maxi López decidió abrir una ventana a su intimidad compartiendo un momento especial con Valentino, su hijo mayor fruto de su relación con Wanda Nara. El exfutbolista, quien prepara su mudanza a la Argentina junto a Daniela Christiansson y sus dos hijos pequeños, explicó el motivo del video al decir que “me preguntaron mucho en redes cómo me llevo con mis hijos, en especial con Valentino, que es el más grande y juega en River. Ahora les voy a contar cómo nos llevamos”.

Durante un juego de preguntas y respuestas sin filtro, Maxi consultó: “¿Hay algún secreto que tengamos y tu mamá no sepa?”. El adolescente respondió con un simple “sí” y, ante la insistencia de su padre, confesó que el misterio es “con quién salgo”.

Con complicidad, el padre cerró el tema afirmando que “eso queda entre hombres”, dejando en claro que el romance de Valentino con Carola Sánchez Aloe quedó en el pasado.

La charla avanzó hacia el crecimiento del joven jugador. Valentino preguntó: “¿En qué momento te diste cuenta que ya no era un nene?”. Maxi no dudó en responder que fue “cuando empezaban a desfilar las candidatas. Ahí me di cuenta que ya no tenía más un nene, tenía un hombrecito”. Siguiendo con el tono humorístico, Maxi quiso saber: “Si yo no fuera tu papá, ¿te caería bien?”. Valentino contestó que “muy bien”, a lo que su padre replicó un “obvio”.

En cuanto a las herencias físicas, el adolescente consultó “¿qué creés que heredé de vos?” y su progenitor, con un efecto sonoro divertido, exclamó: “¡Mirá lo que es esa nariz! ¡Es igual!”. Divertido, Valentino retrucó que “no, la mía es más linda”.

El intercambio subió de tono afectivo cuando el joven lanzó: “¿Cuándo le vas a decir a los demás que soy tu hijo favorito?”. Sorprendido, Maxi repitió: “¿Cómo tu hijo favorito?”. Valentino insistió en que era “el primero”, y aunque el padre intentó explicar que “sí, sos el primero, pero…”, el hijo retrucó con un “por eso”.

Maxi defendió su postura asegurando que “son todos iguales”, pero el adolescente volvió a la carga diciendo que “no, pero el que más quisiste fui yo”. Ante el “no estoy de acuerdo” de su padre, Valentino cerró el debate con una sonrisa diciendo “no, sos el primero”.

Finalmente, Maxi concedió preguntando: “¿Uno especial? ¿Sos vos?”, recibiendo un rotundo “sí” de Valentino. Este ida y vuelta expuso la faceta de un padre presente y cercano en un contexto de cambios familiares.