El nivel de morosidad en el pago de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda se mantiene elevado y presenta variaciones a lo largo del año. Así lo indicó la directora del organismo, Elina Peralta, quien señaló que actualmente el incumplimiento se ubica en un rango de entre el 40% y el 50%.

“Hay un promedio de entre un 40 a 50% de morosidad”, afirmó la funcionaria, al describir la situación del recupero de cuotas en la provincia.

Un comportamiento estacional

Según explicó Peralta, el nivel de pago no es constante y responde a factores estacionales. “Es fluctuante dependiendo del mes del que hablamos. Cuando empieza la escuela, empieza a bajar el pago del IPV, siempre es el último”, indicó.

Esta dinámica refleja cómo las familias priorizan otros gastos en determinados momentos del año, lo que impacta directamente en el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la vivienda.

Concientización y recuperación

Desde el organismo aseguran que se implementan distintas estrategias para mejorar el nivel de cobro. “Nosotros hacemos todos los esfuerzos posibles para mantener y mejorar el tema del recupero y concientizar a las familias”, sostuvo Peralta.

En ese sentido, remarcó el carácter solidario del sistema: “Si pagan, el IPV es solidario y eso nos va a permitir poder construir más vivienda”.

La funcionaria también vinculó la situación con el contexto financiero actual. “Hoy lo necesitamos porque ya no hay más fondos nacionales”, señaló, y agregó que la reducción de recursos complica la posibilidad de invertir en nuevos barrios.

Trabajo territorial y herramientas digitales

Para revertir la morosidad, el IPV desarrolla tareas en territorio y promueve el uso de herramientas digitales. “Da resultado porque a veces es por desconocimiento o por no saber el uso de los sistemas”, explicó.

Peralta detalló que el organismo cuenta con una aplicación que permite a los adjudicatarios consultar y pagar sus cuotas, aunque no todas las familias están familiarizadas con su uso. “Seguimos haciendo presencia para ayudarles a las familias, orientarlas y motivarlas”, indicó.

Obras en evaluación

En paralelo, la directora se refirió a proyectos habitacionales que permanecen sin definiciones, como los vinculados al programa Procrear. Mencionó particularmente casos como La Ramada, donde aún no hay confirmación oficial para que pasen a la órbita provincial.

“El gobernador sigue insistiendo en las reuniones y es quien va a comunicar cuando haya una confirmación”, explicó.

Mientras tanto, el nivel de morosidad continúa siendo uno de los principales desafíos del sistema, en un contexto en el que el recupero de cuotas resulta clave para sostener la política habitacional.