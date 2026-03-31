CAPS y hospitales, las próximas inauguraciones de salud en San Juan

El Ministerio de Salud de San Juan avanza con una serie de obras que buscan ampliar la cobertura sanitaria en distintos puntos de la provincia, con inauguraciones previstas en el corto plazo y proyectos en ejecución que abarcan desde centros de atención primaria (CAPS) hasta hospitales de mayor complejidad. Las iniciativas forman parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema público y garantizar el acceso a servicios esenciales, especialmente en zonas alejadas.

En ese marco, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, confirmó que se encuentran próximos a inaugurarse dos CAPS en el departamento Calingasta. “Las próximas inauguraciones corresponden a los CAPS de Calingasta y de la localidad de Sorocayense, que ya cuentan con mobiliario y se encuentran en los últimos detalles”, señaló el funcionario en rueda de prensa.

Asimismo, explicó que uno de los edificios fue ampliado recientemente para optimizar su funcionamiento. “Se decidió incrementar la superficie del CAPS de Sorocayense con algunos metros cuadrados adicionales, con el objetivo de dejarlo completamente equipado y funcional”, agregó.

Obras hospitalarias en ejecución

En paralelo, el titular de la cartera sanitaria destacó el avance de obras de mayor envergadura, como el nuevo hospital de Calingasta, que busca convertirse en un punto de referencia para la zona oeste de la provincia. “El hospital de Calingasta tendrá una capacidad de contención muy importante para toda la región y forma parte de una planificación estratégica”, afirmó.

A su vez, indicó que actualmente existen al menos 15 centros de atención primaria en obra en distintos departamentos, lo que refleja el alcance del plan de infraestructura sanitaria en curso.

Proyectos en distintos departamentos

El funcionario también enumeró otras intervenciones relevantes que se desarrollan en la provincia, entre ellas el hospital de Angaco, el Instituto Odontológico y los nuevos consultorios externos del Hospital Rawson. “Se trata de múltiples obras en ejecución que incluyen también mejoras en el Hospital Marcial Quiroga, como el área de diálisis, internación clínica y servicios generales”, detalló.

Estas acciones, según explicó, apuntan a modernizar la red hospitalaria y mejorar la calidad de atención en todos los niveles del sistema de salud pública.

Expectativas para 2026

Consultado sobre los plazos de finalización de algunos proyectos, Dobladez manifestó que existe un objetivo claro de avanzar durante el año. “La intención es que los hospitales puedan estar finalizados dentro de este año, tal como lo ha solicitado el gobernador, y en eso estamos trabajando tanto en infraestructura como en los procesos de licitación del equipamiento”, concluyó.