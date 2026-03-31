El nuevo sorteo de viviendas del IPV será en la segunda mitad de 2026

El Instituto Provincial de la Vivienda avanza en la organización de un nuevo sorteo de viviendas que combinará unidades desocupadas con casas nuevas, una modalidad que busca ampliar la oferta y dar respuesta a la demanda habitacional en la provincia.

Así lo confirmó la directora del organismo, Elina Peralta, quien explicó que el proceso se encuentra en etapa de planificación, con la expectativa de concretarlo en la segunda mitad del año. “Estamos trabajando para ver la posibilidad de que en la segunda mitad del año ya tengamos un sorteo. Si es posible adelantarlo, lo vamos a adelantar”, señaló.

Viviendas nuevas y remanentes

Uno de los puntos centrales del próximo sorteo será la inclusión de viviendas de distinto origen. Según detalló Peralta, se pondrán a disposición tanto unidades nuevas como aquellas que quedaron sin adjudicar en instancias anteriores.

“Van a ser barrios nuevos y remanentes”, afirmó, y remarcó que esta combinación responde a la necesidad de evitar que haya casas sin ocupar. “No podemos tener casas desocupadas. Entonces, cuando nos queden remanentes de algún barrio se ponen a disposición de sorteo”, explicó.

Esta modalidad ya fue aplicada durante 2025, cuando el IPV realizó dos sorteos con viviendas recuperadas, en los que se adjudicaron más de 500 unidades en distintos departamentos.

Sin fecha ni cantidad definida

Por el momento, no hay precisiones sobre la cantidad de viviendas ni los departamentos en los que se concentrará la operatoria. “Estamos tratando de visualizar que sea lo más repartido posible, pero eso es lo que estamos trabajando y por eso no hay definiciones concretas”, indicó la funcionaria.

En la misma línea, aclaró que aún no se definió el número de unidades disponibles para esta nueva convocatoria.

Continuidad del sistema de sorteos

El mecanismo de adjudicación será similar al utilizado el año pasado. “Va a ser con la caja, transmitido desde el momento que inicia hasta el momento que finaliza”, detalló Peralta, en referencia al sistema público y transparente de selección de beneficiarios.

Además, anticipó que se mantendrá la lógica de incluir remanentes dentro del proceso, una herramienta que permitió optimizar la asignación de viviendas disponibles.

Alta demanda habitacional

Desde el organismo reconocen que existe una fuerte expectativa por parte de la población. “Es una demanda que día a día tenemos dentro del IPV”, sostuvo la directora.

El anuncio del nuevo sorteo fue realizado por el gobernador durante la entrega de viviendas en el barrio Solares del Sur, en Sarmiento, donde también ratificó la continuidad de la política habitacional y el objetivo de incrementar la cantidad de casas entregadas respecto al año anterior.

En este contexto, el próximo sorteo aparece como una nueva instancia clave para el acceso a la vivienda, con un esquema que combinará unidades nuevas y recuperadas para ampliar las posibilidades de adjudicación.