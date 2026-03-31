¿Culpa de Evangelina? Ian Lucas habló sobre su lucha contra la depresión

Ian Lucas abrió su corazón durante una charla profunda con Grego Rossello en el ciclo "Fernet con Grego", donde repasó su historia personal y el impacto de la fama en su bienestar emocional.

El creador de contenidos reveló que su llegada al mundo digital no fue azarosa, ya que “cuando empecé fue para distraerme de la separación de mis papás”. En medio de un clima familiar complejo, asumió responsabilidades desde muy joven debido a que “mis papás se peleaban mucho y mi hermano era chiquito, me tocó ocupar un rol con él”.

Su independencia económica también comenzó temprano, dado que “vendía anticipadas en la matiné… empecé a ver que hacía plata con eso y no le pedí más a mis papás”.

A pesar de alcanzar el éxito masivo, el joven siempre mantuvo clara su prioridad de ayudar a sus seres queridos. Al respecto, confesó que “mi objetivo siempre fue que mi familia esté bien y pueda tener un futuro distinto, eso lo cumplí mucho después y todo lo que vino después de eso fue un plus”.

Sin embargo, la exigencia interna fue una constante en su carrera, admitiendo que “siento que no me calmo nunca, no sería yo sin la presión”. Esta situación alcanzó un punto crítico recientemente, justo cuando sus números en redes alcanzaban cifras históricas.

Reflexionando sobre las contradicciones del éxito, Ian explicó que “en 2023 fui de los canales que más suscriptores subió en el mundo, hay gente que piensa que por eso te va re bien, pero la salud mental es re importante”. El precio de esa exposición y autoexigencia fue alto, llevándolo a vivir una etapa muy oscura. Según su relato, “caí en depresión, tuve que tomar ansiolíticos, no podía dormir de noche y me despertaba ahogado”.

A sus 27 años, el influencer asegura haber encontrado un equilibrio más sano. En la actualidad, afirma que “disfruto más las cosas, mi entorno es muy bueno… estoy en un muy buen momento”. Este cambio de perspectiva le permitió modificar sus hábitos diarios para priorizar su salud, concluyendo que “bajé ese nivel de estar todos los días a mil, pero estoy feliz y disfrutando mucho más”.