Bolivia busca el boleto al Mundial 2026 en una final contra Irak

Este miércoles, desde las 00:00, Bolivia e Irak se enfrentarán en el Estadio BBVA de México por la final del Repechaje hacia el Mundial 2026. El seleccionado boliviano, que venció 2-1 a Surinam en semifinales el jueves pasado, busca regresar a la cita máxima tras 32 años, habiendo participado previamente en Uruguay 1930, Brasil 1950 y Estados Unidos 1994.

La Verde alcanzó esta instancia tras terminar séptima en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 unidades, destacando su histórica victoria 1-0 ante Brasil y el aporte del resultado entre Colombia y Venezuela, donde los colombianos golearon 6-3.

Por el lado asiático, Irak clasificó directamente a esta final por su mejor posición en el Ranking FIFA y tras superar 3-2 en el global a Emiratos Árabes Unidos en la quinta ronda de sus eliminatorias.

Los Leones de Mesopotamia intentarán volver a un Mundial luego de su única presencia en México 1986. Quien resulte ganador de este partido a todo o nada se sumará al Grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega, donde enfrentarán a figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland o Sadio Mané.

El equipo dirigido por Óscar Villegas alinearía a Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuellar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro.

Por su parte, el técnico Graham Arnold dispondría para Irak a Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem, Merchas Doski; Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal; Ibrahim Bayesh, Ali Jasim, Youssef Amyn y Aymen Hussein.

El arbitraje estará a cargo de Iván Barton con Tatiana Guzmán en el VAR, bajo la transmisión en vivo de D Sports.