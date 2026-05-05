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Hermanos golpearon a un joven con su casco para robarle la moto
POR REDACCIÓN
La medianoche del 20 de julio de 2025 marcó un quiebre en la vida de Pedro Andrés Lara. El joven se encontraba sobre la avenida 25 de Mayo, frente a las piletas de OSSE en San José de Jáchal, intentando encender su motocicleta cuando fue abordado por Ali Ángel Ricardo Jofré Hernández y Naim Rodrigo Jofré Hernández. En ese instante, los hermanos desataron un ataque de una violencia extrema para intentar quitarle el rodado.
Los agresores no tuvieron piedad y se abalanzaron sobre la víctima para quitarle su propio casco y usarlo como arma. Lo golpearon reiteradamente en la cabeza y el rostro hasta dejarlo inconsciente en el suelo. Como consecuencia de la brutalidad del encuentro, Lara sufrió heridas de gravedad y perdió varias de sus piezas dentales. A pesar del ensañamiento, los delincuentes no lograron hacer arrancar la moto y terminaron abandonándola en las cercanías del Vivero Municipal antes de escapar.
El caso fue tramitado en la Unidad Fiscal del Norte bajo la labor del fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Gabriela Chiffel. Durante un juicio abreviado, se resolvió modificar la calificación legal original de robo agravado a lesiones graves, tras un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los imputados.
Las consecuencias legales para los hermanos Jofré Hernández fueron diferentes según sus antecedentes. Ali Ángel Ricardo recibió una condena de dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional, quedando sujeto a reglas de conducta por tres años que incluyen la prohibición de contacto con Lara. Por su parte, Naim Rodrigo fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión efectiva. Debido a una condena previa que databa de abril de 2025, el tribunal unificó las penas y estableció un castigo único de tres años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.