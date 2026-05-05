La expectativa por la llegada de Los Pumas a la provincia empieza a sentirse con fuerza. El próximo 11 de julio, el seleccionado argentino de rugby recibirá a Gales en el Estadio San Juan del Bicentenario, y desde la organización ya pusieron en marcha el mecanismo para garantizar la inclusión en las tribunas.

La FUAR (Fundación Unión Argentina de Rugby) anunció que a partir de este lunes 4 de mayo, desde las 10:00, quedó formalmente habilitada la inscripción para personas con discapacidad que deseen alentar al equipo nacional. Según informaron, el trámite se realiza exclusivamente de forma virtual y los cupos son estrictamente limitados.

Cómo solicitar las entradas

Los interesados deben enviar un correo electrónico a la dirección [email protected]. Un dato clave a tener en cuenta es que no se procesará ningún mail que haya sido enviado antes del horario de apertura (las 10 de la mañana de este lunes), ya que la asignación se realiza por riguroso orden de llegada.

Para que el pedido sea válido, el correo debe contener:

Asunto: Especificar la fecha (11 de julio), la ciudad (San Juan) y el rival (Gales).

Adjunto obligatorio: Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Es importante destacar que no se aceptarán carnets, solo el certificado oficial donde conste el tipo de discapacidad.

Silla de ruedas: En caso de utilizarla, debe aclararse en el cuerpo del mail para asignar las ubicaciones adaptadas.

Acompañantes: Solo tendrán acceso gratuito si el CUD indica expresamente que la persona requiere acompañante.

El calendario de Los Pumas en Argentina

Además del cruce en San Juan, la inscripción también rige para el resto de la gira nacional del seleccionado:

4 de julio: Córdoba vs. Escocia.

11 de julio: San Juan vs. Gales.

18 de julio: Santiago del Estero vs. Inglaterra.

8 de agosto: Estadio Vélez Sarsfield vs. Sudáfrica.

29 de agosto: Jujuy vs. Australia.

5 de septiembre: Mendoza vs. Australia.

Desde la organización recordaron a los sanjuaninos apurarse con el envío del correo, ya que la demanda para ver a Los Pumas en el Gigante de Pocito suele agotar las capacidades habilitadas en cuestión de horas.