La última oportunidad que pasó Hernán Piquín por San Juan fue en 2024, con su show "El Último Tango: la despedida" y se decía por entonces que sería el "retiro" de los escenarios del famoso bailarín argentino. Sin embargo, el arte y la danza no dejan de motivarlo, entonces pidió revancha. Por tal motivo, Piquín estará nuevamente en el Teatro Sarmiento para ofrecer su nueva propuesta.

“Me verás volver”, es una invitación al público a sumergirse en un relato emocional que nace a partir de una canción de dos personajes ligados a un recital de Soda. El sello de Piquín en la dirección, hace combinar virtuosismo técnico, sensibilidad interpretativa y una fuerte impronta teatral.

En parte a modo de homenaje al legado musical de Soda Stereo, pero también, es una apuesta que lo trae de vuelta a la acción, el bailarín dio una entrevista con DIARIO HUARPE sobre los detalles de esta obra -la función será el 12 de abril- y de los sentimientos que lo atraviesan en lo personal.

- Hernán, has homenajeado a grandes figuras de la música como Freddie Mercury y Los Beatles. ¿Qué te llevó a sentir que este era el momento adecuado para abordar el universo de Soda Stereo y Gustavo Cerati?

- Siento que el artista tiene sus propios tiempos de maduración. Después de haber transitado la intensidad de Freddie Mercury y la mística de Los Beatles, sentí que mi cuerpo y mis ganas estaban listos para la complejidad de Gustavo. No es solo música; es una arquitectura sonora. Este era el momento porque hoy me siento con la madurez necesaria para interpretar no solo el ritmo, sino el silencio y la poesía de sus letras.

- ¿Cómo fue el proceso de selección del repertorio? ¿Priorizaste los hits radiales o buscaste canciones que rítmicamente permitieran una narrativa coreográfica más profunda?

- Fue un equilibrio delicado. Los hits son inevitables porque están en el ADN de la gente, pero mi búsqueda fue coreográfica. Elegí canciones que me permitieran contar una historia. Hay temas que quizás no fueron el número uno en la radio, pero que tienen una "textura" que me permite volar, saltar o quebrar el movimiento de una forma que un hit lineal no permite.

- Cerati decía que "merecés lo que sueñas". ¿Qué sueño personal estás cumpliendo con este nuevo espectáculo?

- Mi sueño es seguir vigente, seguir emocionando. Con este show cumplo el sueño de unir mis dos grandes pasiones: la danza de alto nivel y el rock nacional con el que crecí. Es un regalo que me hago y que le hago al público.

- Si tuvieras que elegir un solo movimiento o una secuencia que resuma la esencia de Cerati en este show, ¿cómo la describirías?

- Sería un movimiento que empieza pequeño, muy íntimo, casi un susurro en los dedos, y que termina en una expansión total de los brazos hacia el cielo. Esa dualidad entre la introspección y la explosión estelar es, para mí, la esencia de Gustavo.

- ¿Cómo esperás que reaccione el público que quizás no es habitué de la danza, pero que llega atraído por la música de Soda?

- Ese es mi gran motor. Me encanta cuando alguien viene "por la música" y se va descubriendo que la danza también le puede volar la cabeza. Es una forma de democratizar el arte; usar a Soda como un puente para que más gente se enamore del ballet y lo contemporáneo.

- Finalmente, tras bajar el telón cada noche, ¿con qué sensación te gustaría que el espectador se fuera a su casa después de ver este homenaje?

- Me gustaría que se fueran con el corazón lleno y la mente en paz. Que sientan que Gustavo estuvo ahí un ratito con nosotros. Si logramos que el espectador se vaya tarareando y sintiendo que "gracias a la vida" tuvimos a Cerati, el trabajo está hecho.

- Para un futuro inmediato, esta propuesta ¿abrirá la puerta a una etapa de homenajes a otras grandes figuras del rock nacional?

- ¡La puerta nunca se cierra! Argentina tiene una riqueza musical inmensa. Charly, Spinetta, Fito... son universos que me encantaría bailar algún día. Por ahora, toda mi energía está en este viaje con Soda, pero el rock y yo nos llevamos muy bien.

En detalle

Me verás volver. Será el próximo domingo 12 de abril a las 20:30 hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 norte). Las entradas a la venta están en $50.000, $48.000 y $45.000. Menores abonan a partir de los 2 años. Disponibles en boletería y en EntradaWeb.