Dos mujeres terminaron heridas tras chocar en su moto contra un auto

La mañana del jueves comenzó con un sobresalto en pleno corazón de la ciudad. En la transitada esquina de avenida Ignacio de la Roza y calle Catamarca, el movimiento habitual se vio interrumpido por un violento siniestro vial que dejó a dos personas heridas. El choque involucró a una moto de baja cilindrada y a un automóvil Fiat Cronos en un horario donde el flujo de vehículos es constante y muy intenso.

Según relataron los testigos que presenciaron el hecho, el impacto fue "fuerte" y la caída de las ocupantes de la moto "generó momentos de tensión hasta la llegada de la asistencia médica".

Las dos mujeres sufrieron el golpe contra el asfalto y recibieron asistencia inmediata en el lugar del accidente. Aunque todavía no se conoce el parte oficial sobre la gravedad de sus lesiones, la preocupación entre los presentes era evidente.

El incidente no solo afectó a los protagonistas, sino que también desató un importante desorden en el tránsito de la Capital. Durante varios minutos, la circulación permaneció interrumpida para permitir el trabajo de los efectivos policiales y el personal de emergencias.

Esta situación provocó demoras y obligó a realizar desvíos en una de las arterias más importantes de la ciudad. En el sitio quedó el rodado menor con daños materiales visibles tras la colisión, mientras las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para entender cómo se produjo el choque.