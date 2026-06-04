Orrego llegó a Diputados para seguir el debate por el financiamiento de obras

La Cámara de Diputados de San Juan vivió este jueves una jornada de fuerte contenido político con el tratamiento de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia, iniciativa impulsada por el Gobierno de Marcelo Orrego para acceder a financiamiento por hasta US$ 600.000.000 destinado a un ambicioso plan de infraestructura. La principal novedad fue la presencia del propio gobernador en el recinto legislativo, una situación poco habitual en la política sanjuanina.

Orrego arribó cerca de las 11.30 a la Legislatura y se ubicó en el recinto para seguir de cerca el debate del proyecto, considerado una de las herramientas más importantes de su gestión. La iniciativa contempla la ejecución de obras viales, hídricas, sanitarias, energéticas y habitacionales distribuidas en distintos departamentos de la provincia.

La asistencia del mandatario no pasó desapercibida. Habitualmente, los gobernadores concurren a la Cámara de Diputados únicamente para brindar el discurso anual de apertura de sesiones ordinarias. Por eso, su presencia durante una sesión parlamentaria fue interpretada como una señal de la importancia estratégica que el Ejecutivo le asigna a la aprobación de la norma.

Durante la sesión, Orrego compartió ubicación con varios jefes comunales, entre ellos José Castro, de Angaco; Daniela Rodríguez, de Chimbas; Daniel Banega, de 9 de Julio; y Rodolfo Jalife, de 25 de Mayo.

Intendentes peronistas siguieron el debate

Horas antes del inicio del tratamiento legislativo, varios intendentes vinculados al peronismo llegaron a la Legislatura para interiorizarse sobre los alcances del proyecto y expresar sus inquietudes respecto de las condiciones del financiamiento.

Entre los presentes estuvieron Fabio Aballay (Pocito), Daniela Rodríguez (Chimbas), Romina Rosas (Caucete), José Castro (Angaco), Sebastián Carbajal (Calingasta), David Domínguez (Ullum) y Analía Becerra (San Martín).

La presencia de los jefes comunales se produjo en medio de una ronda de consultas que el Partido Justicialista mantenía con dirigentes territoriales antes de fijar una postura definitiva sobre la iniciativa. Según trascendió, las dudas dentro del espacio no estaban centradas en la necesidad de realizar obras públicas, sino en los detalles del eventual endeudamiento, particularmente en aspectos vinculados a tasas de interés, plazos de amortización, garantías y el impacto futuro sobre las finanzas provinciales.

El PJ marcó reparos al proyecto

La llegada de los intendentes ocurrió pocas horas después de que el Partido Justicialista difundiera un comunicado en el que manifestó no oponerse a la obra pública ni al financiamiento para el desarrollo provincial, al considerar que la inversión estatal resulta fundamental para generar empleo y promover el crecimiento económico.

Sin embargo, el documento también expresó preocupación por la falta de información detallada sobre las condiciones financieras de la operación que pretende autorizar la ley.

Pese a esas objeciones, en el oficialismo daban por descontado que el grueso del bloque justicialista votaría en contra del proyecto. Aun así, los números previos aparecían favorables para el Gobierno. Producción y Trabajo, junto a sus aliados y legisladores que habitualmente acompañan las iniciativas del Ejecutivo, reunían una mayoría suficiente para avanzar con la aprobación.

Incluso, en las horas previas a la sesión se especulaba con que algunos diputados de extracción peronista podrían respaldar la propuesta, ampliando la diferencia a favor del oficialismo.

Una votación con impacto político

Más allá del resultado legislativo, el debate dejó expuesta una discusión de fondo dentro del peronismo sanjuanino. El proyecto oficial busca financiar obras de infraestructura, viviendas, escuelas y centros de salud que, según estimaciones de sectores productivos y de la construcción, podrían generar entre 3.000 y 5.000 puestos de trabajo en los próximos meses.

Con el gobernador sentado en el recinto, intendentes siguiendo atentamente las exposiciones y un clima de expectativa sobre la postura final de algunos legisladores, la sesión se convirtió en uno de los capítulos políticos más relevantes del año en San Juan.