El Departamento de Hidráulica de San Juan informó que ya se encuentra disponible la boleta del servicio de agua para riego correspondiente a 2026, con un beneficio del 30% de descuento para quienes no registren deudas y abonen el total anual antes del 30 de abril.

La medida apunta a reconocer a los usuarios cumplidores y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación necesaria para garantizar el funcionamiento y mantenimiento del sistema de riego en toda la provincia.

La boleta contempla dos componentes principales: el canon de riego, que corresponde al derecho de uso del agua con fines agrícolas, y la tasa retributiva de servicios, destinada a financiar tareas clave como la limpieza de canales, la conservación de obras y el mantenimiento de baterías de pozos.

Desde el organismo destacaron que el pago en término resulta fundamental para sostener la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente y equitativa del recurso, especialmente en un contexto donde el agua es clave para la producción agrícola.

Los usuarios cuentan con diversas opciones para realizar el pago. Pueden hacerlo de manera online a través del sitio oficial, en el apartado de pagos, utilizando tarjeta de crédito o débito con acreditación inmediata.

También está disponible la opción presencial mediante San Juan Servicios, presentando la boleta impresa, que puede descargarse desde la web oficial.

Otra alternativa es la transferencia bancaria al Banco San Juan, en cuyo caso se debe informar la operación a través del sitio web del organismo para su correcta imputación.

Para consultas o mayor información, los usuarios pueden comunicarse con la Dirección de Rentas y Valores del Departamento de Hidráulica, donde se brinda asesoramiento sobre el estado de cuenta y modalidades de pago.