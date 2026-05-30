PSG le ganó a Arsenal y es bicampeón de Europa

Hay bicampeón en Europa. A pesar de iniciar la final 0-1 antes de los cinco minutos, el PSG demostró porque es el mejor equipo del Viejo Continente y remontó la final de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Luis Enrique se impusieron en los penales y la Orejona se queda un año más en París.

Antes de los cinco minutos del primer tiempo, el Arsenal aprovechó un error en el fondo del Paris Saint-Germain para abrir el marcador y adelantarse en la final de la Champions. El autor del gol fue el alemán Kai Havertz.

Ya en el complemento, Cristhian Mosquera derribó a Khvicha Kvaratskhelia en el área y el árbitro del partido señaló penal: Ousmane Dembélé fue el encargado de cambiarlo por gol y empatar la final. De esta manera, tras 60 minutos de dominio absoluto, el conjunto parisino llegó al 1-1.

Si bien los dirigidos por Luis Enrique tuvieron varias claras para ganarlo, incluido un remate de Bradley Barcola en la última jugada, el tiempo reglamentario terminó igualado. En el alargue le faltaron piernas a los jugadores y no hubo mucha acción. La final de la Champions se definió en los penales.

La Previa

Los ingleses, subcampeones en 2006, aspiran a convertirse en el 25º club en levantar el trofeo. Los franceses, vigentes campeones, aspiran a convertirse en el segundo club de la era moderna de la Champions League en revalidar el título, tras el Real Madrid, que ganó tres ediciones consecutivas entre 2016 y 2018.

Los “Gunners” también tienen la posibilidad de hacer historia grande. Luego de romper el maleficio y volver a conquistar la Premier League, los de Mikel Arteta intentará conquistar por primera vez la Champions League. Acumulan cinco victorias en fila. Entre los hombres del banco londinense habrá un argentino con historia en ambos clubes: Gabriel Heinze, que resignó el mando de un equipo propio para convertirse en la mano derecha de Mikel Arteta y que, desde ese rol, transformó al elenco inglés en la escuadra más difícil de perforar de toda Europa.

El camino a la final tuvo un paso perfecto en la fase de grupos, al quedarse con el primer puesto con puntaje ideal tras ocho victorias en igual cantidad de presentaciones, clasificando de manera directa a los octavos de final. Los ingleses primero sacaron al Bayer Leverkusen por 3-1, luego 1-0 al Sporting Lisboa y en semifinales al Atlético de Madrid por 2-1.

En tanto, el PSG, aunque viene de caer en su última presentación oficial por 2-1 ante Paris FC, llega a este compromiso como campeón de la Ligue 1 y con la chance histórica de cosechar un bicampeonato de Europa, luego de conquistar su primera Orejona la temporada pasada tras golear al Inter en la final.

Los comandados por Luis Enrique tuvieron un andar irregular en la fase regular al hilvanar 14 unidades, lo que los posicionó en la undécima colocación y los envió a disputar los playoffs, donde superaron por un global 5-4 al Mónaco. Luego, los parisinos se convirtieron en una máquina, al vapulear 8-2 al Chelsea y 4-0 al Liverpool. En semifinales se impusieron en una apasionante serie ante Bayern Munich por 6-5.

Entre las figuras más relevantes del plantel está el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien, de ser un total desconocido, pasó a convertirse en “Kvaradona” y dominar Europa bajo el ala de Luis Enrique en el PSG. Desde su llegada al Napoli, el técnico español potenció su nivel convirtiéndolo en una de las figuras más importantes del plano internacional.

El ascenso fulgurante de Khvicha Kvaratskhelia, nacido en Tiflis, Georgia, el 12 de febrero de 2001, ha modificado la percepción internacional sobre el fútbol georgiano. La consagración del extremo como figura estelar del Paris Saint-Germain (PSG) y su liderazgo en la conquista de la primera Champions League para el club francés marcaron un hito inédito tanto para su país natal como para el fútbol europeo.

Cómo se define si hay empate

Si el resultado está igualado al término del tiempo reglamentario, se disputa una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si un equipo anota más goles que su rival durante ese periodo, se consagra vencedor. Si persiste la igualdad después de la prórroga, el desenlace se decide a través de una serie de penales.

Formaciones

PSG: Matvey Safonov en el arco; Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes en la defensa; Hakimi, Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz como volantes; y en la línea de ataque, Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Suplentes: Renato Marin, Lucas Chevalier, Beraldo, Ilya Zabarnyi, Lucas Hernández, Dro Fernández, Lee Kang-In, Senny Mayulu, Watter Zaire-Emery, Bradley Barceloa, Ibrahim Mbaye y Gonçalo Ramos. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya en el arco; Cristhian Mosquera, William Saliba, Hincapié, Gabriel, Havertz, Lewis-Skelly en la línea de defensa; Declan Rice, Martin Odegaard en el medio campo; Bukayo Saka, Leandro Trossard en ataque. Suplentes: Kepa Arrizabalaga, Jurriën Timber, Riccardo Calafiori, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Christian Norgaard, Eberechi Eze, Max Dowman, Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Los máximos ganadores de la Champions League

Real Madrid: 15

AC Milan: 7

Liverpool y Bayern Múnich: 6

Barcelona: 5

Ajax: 4

Manchester United e Inter: 3

Chelsea, Nottingham Forest, Juventus, Porto y Benfica: 2

PSV, Aston Villa, Manchester City, Olympique Marsella, PSG, Celtic, Estrella Roja, Hamburgo, Feyenoord, Borussia Dortmund y Steaua Bucarest: 1

Las últimas finales de la UEFA Champions League

2024/25: PSG 5-0 Inter de Milán

2023/24: Real Madrid 2-0 Borussia Dortmund

2022/23: Manchester City 1-0 Inter de Milán

2021/22: Real Madrid 1-0 Liverpool

2020/21: Chelsea 1-0 Manchester City

2019/20: Bayern Múnich 1-0 PSG