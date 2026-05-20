Banco San Juan define su comisión interna en una jornada electoral clave

Este jueves 21 de mayo, los trabajadores del Banco San Juan participarán en una jornada democrática para definir la conducción de su comisión gremial interna por los próximos dos años.

El proceso electoral se presenta con dos opciones para los votantes: por un lado, la actual gestión busca la reelección bajo la Lista 12 Rojo, encabezada por Eduardo Andrada; por el lado de la oposición, se presenta la Lista 1 Celeste y Blanca, liderada por José Vázquez.

La propuesta opositora está representada por la Lista 1 Celeste y Blanca, la cual lleva a José Vázquez como candidato.

El horario establecido para la emisión de los votos comenzará a las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 18 horas. La organización de los comicios contempla un despliegue logístico para alcanzar a los aproximadamente 400 empleados de la institución.

El actual secretario, Eduardo Andrada, encabeza la Lista 12 Rojo buscando renovar su mandato.

Para ello, se dispondrán cuatro urnas móviles que recorrerán diversas sucursales, incluyendo las zonas de Sarmiento, Pocito, Rawson y Albardón. En las sedes de mayor envergadura, como el Anexo Rivadavia y la Casa Matriz, la votación se concentrará especialmente a partir de media mañana para asegurar la participación del personal.

Una vez finalizado el horario de votación, los dispositivos móviles se trasladarán hacia la sede de la Asociación Bancaria seccional San Juan. Allí se llevará a cabo el recuento final de los sufragios que determinará quiénes serán los encargados de representar y velar por el bienestar de los compañeros en sus puestos de trabajo durante el nuevo periodo